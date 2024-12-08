Зіркові весілля 2024: друге заміжжя Гросу з росіянином та незвичайна церемонія Войтенка в чорному

Редакція сайту ТСН.ua наприкінці року традиційно підбиває підсумки. Цього разу пропонуємо пригадати гучні весілля українських та світових знаменитостей.

2024 року створилося чимало сімей. Хтось зіграв весілля вперше, як от, наприклад, 38-річна акторка Ірина Сопонару. Тим часом артист Костянтин Войтенко повів обраницю під вінець вдруге, але цього разу церемонія була доволі нестандартною – в чорних кольорах.

Тож, редакція ТСН.ua пропонує пригадати, хто ще з зірок цьогоріч уклав шлюб та якими були їхні весілля.

Аліна Гросу

Наприкінці лютого співачка почала натякати, що вдруге вийшла заміж. Виконавиця ділилася світлинами, на яких показувалася у весільній сукні, а поруч із нею був загадковий чоловік у чорному костюмі. Врешті виявилося, що артистка таки дійсно заміжня. Чоловіка Аліна Гросу ретельно приховує. Однак фани припускають, що ним став російський актор Роман Полянський, з яким вона почала зустрічатися до повномасштабної війни, а вже 2022 року розірвала стосунки. Користувачі переконані, що пара знову разом. Аліна Гросу й сама додає масла до вогню. Вона натякає, що її чоловік – Роман Полянський. Окрім того, за кордоном, де зараз живе співачка, її неодноразово помічали з актором.

Аліна Гросу з чоловіком / Фото: instagram.com/alina_grosu

Віктор Розовий та Ольга Мерзлікіна

Зірка "Ліги Сміху" Віктор Розовий оголосив про одруження 8 березня. Дружиною гумориста стала дівчина, на ім'я Ольга. Кохана Розового обрала на весілля білу довгу обтислу сукню та туфлі човники, а от комік – чорний костюм зі світлою сорочкою.

Віктор Розовий із дружиною

Ірина Сопонару та Ріс

Акторка пішла під вінець на початку травня. Знаменитість офіційно узаконила стосунки з коханим-іноземцем, підприємцем Рісом. Весілля молодята відгуляли в Чернівцях, звідки родом Ірина Сопонару. Ріс обрав на свято темні штани та вишиванку, а акторка – доволі стриману білу сукню.

Весілля Ірини Сопонару / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Костянтин Войтенко та Наталія Камінська

У червні актор повів під вінець кохану Наталію. Пара офіційно узаконила стосунки в одному з РАЦСів Києва. Що цікаво, у закоханих була доволі незвичайна церемонія, а саме в чорних кольорах. Весілля пари було доволі стримане. Молодята після того, як дали шлюбні обітниці, орендували будинок під Києвом, де насолодитися компанією одне одного.

Костянтин Войтенко з дружиною / Фото: instagram.com/constantine.voytenco

Валентина Хамайко та Андрій Оністрат

Ведуча Валентина Хамайко вийшла заміж за чоловіка, бізнесмена Андрія Оністрата. Весілля закохані влаштували в колі найрідніших. Що цікаво, подружжя офіційно одружилося аж після 18 років стосунків. Раніше вони не квапилися укладати шлюб, але Хамайко наполягла, адже Оністрат служить на фронті та ризикує своїм життям.

Весілля Валентини Хамайко

Юрій Великий та Аліна

Актор студії "Квартал 95" Юрій Великий повів кохану під вінець 27 липня. Тривалий час закохані тримали в таємниці радісну новину та лише в грудні повідомили про кардинальні зміни в особистому житті. Обраницею гумориста стала дівчина, на ім'я Аліна.

Юрій Великий із дружиною / Фото: скриншот з відео

Ребел Вілсон та Рамона Агрума

Австралійська акторка Ребел Вілсон офіційно уклала шлюб зі своєю партнеркою, дизайнеркою Рамоною Агрумою. Закохані відгуляли весілля на остові Сардинія, Італія. Обидві наречені були одягнені в білі розкішні сукні, а от від фати вони відмовилися.

Ребел Вілсон з дружиною / Фото: instagram.com/rebelwilson

Ксенія Вертинська та Ігор Рубашкін

У вересні цього року акторка Ксенія Вертинська вперше пішла під вінець. Обранцем артистки став актор Ігор Рубашкін, який старший за неї на 12 років. Пара влаштувала весілля під Києвом просто неба. Ксенія одягнула білу сукню, яка була їй трішки нижче колін, та фату, а її чоловік – світлий костюм та сорочку.

Ксенія Вертинська та Ігор Рубашкін / Фото: instagram.com/kseniyavertinska

Василіса Фролова та Дмитро Котеленець

Ведуча тривалий час перебувала у стосунках із продюсером Дмитром Котеленцем, від якого 7 березня 2021 року народила сина Родіона. Пара жила разом та виховувала спільну дитину, однак під вінець йти не квапилася. Та 20 листопада цього року Фролова оголосила, що офіційно заміжня. Закохані уклали шлюб в ОАЕ. Весілля як таке молодята не святкували, але ведуча все ж таки одягнула білу сукню.

Василіса Фролова з чоловіком та сином / Фото: instagram.com/vasyafrolova

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