Зіркові втрати 2021: хто із знаменитостей помер цього року

Із життя пішли культові зірки.

Редакція сайту ТСН.ua підбиває підсумки року, що минає.

2021-го знаменитості створювали сім'ї і народжували нове покоління. Втім, рік був наповнений і сумними подіями – зірковими втратами. Протягом року з життя пішли культові знаменитості.

Пропонуємо пригадати, з ким попрощався світ цьогоріч.

Сергій Єрмаков

Сергій Єрмаков / instagram.com/ermakov_sergii

20 січня помер знаменитий український модельєр Сергій Єрмаков. Його не стало на 49-му році життя. Майже незрячий дизайнер, який від 11 років був інвалідом першої групи, одягав найвідоміших жінок українського шоубізу, зокрема Камалію, Дашу Астаф'єву, Надію Мейхер та багатьох інших. Прощання з Сергієм відбулося 22 січня, у Вишневому на Київщині.

Ларрі Кінг

Ларрі Кінг / Associated Press

Наприкінці січня помер відомий американський ведучий Ларрі Кінг. Знаменитість пішов із життя у віці 87 років. За три тижні до смерті Ларрі госпіталізували до лікарні з коронавірусом. Втім, телезірка помер не від COVID-19, а від сепсису.

Його смерть настала після багатьох років проблем зі здоров'ям, зокрема, боротьби з раком легень і простати. Крім того, Кінг пережив серцевий напад 1987 року та майже смертельний інсульт 2019-го, через який він на декілька тижнів впав у кому.

Андрій М'ягков

Андрій М'ягков / kinoteatr.ru

18 лютого з життя пішов відомий радянський і російський актор Андрій М'ягков. Йому було 82 роки. Причиною смерті стала гостра серцева недостатність. Прощання відбулося в Москві 20 лютого в МХТ ім. Чехова.

Зірка найбільше запам'ятався завдяки ролям у фільмах режисера Ельдара Рязанова "Іронія долі, або З легкою парою", де зіграв Женю Лукашина, а також Анатолія Новосельцева у "Службовому романі".

Зауважимо, Андрій М'ягков висловлювався на підтримку українців під час російської агресії проти України і навіть знімався в кількох стрічках українських кіностудій.

Іван Марченко

Іван Марченко / kino-teatr.ru

2 березня стало відомо про смерть українського актора та режисера Івана Марченка. Йому було 44 роки. Зірка серіалів "Свати" і "Жіночий лікар" тривалий час боровся з онкологічним захворюванням. 2014 року у нього була діагностовано хонросаркому.

Григорій Чапкіс

Григорій Чапкіс / instagram.com/gorbunovyuriy

Відомий український хореограф, суддя шоу "Танці з зірками" Григорій Чапкіс помер 13 червня цього року. Йому був 91 рік. Знаменитість тривалий час хворів. Так, у грудні 2020 року артист потрапив до лікарні із двобічною пневмонією. Втім, син зірки Грег зазначив, що Григорій Миколайович пішов через старість.

З легендою прощалися 18 червня у Національній філармонії, а поховали зірку на Байковому кладовищі в Києві. На похороні були присутні найближчі рідні Григорія Миколайовича, це син Грег Чапкіс, який прилетів з США, донька Лілія та онуки Анна Сафрончик і Вітторія, які прилетіли з Італії. Також попрощалися із зіркою учні маестро та його колеги, зокрема, співачка Камалія з мамою Інною Петрівною і хореографи Ілона Гвоздьова та Дмитро Дікусар.

Ігор Вовковинський

Ігор Вовковинський / igor2tall

Найвища людина у світі, а також американський актор українського походження Ігор Вовковинський помер через хворобу серця 20 серпня. Чоловіка не стало на 38-му році життя в одній із лікарень США.

2010 року його визнали найвищим жителем Америки – 234,5 сантиметрів, а пізніше Ігоря занесли до Книги рекордів Гіннеса.

Зазначимо, що Вовковинський родом із Вінниччини. У 7 років він разом з сім'єю переїхав до США, щоб зробити операцію з видалення пухлини, яка тиснула на гіпофіз і випускала в організм підвищену кількість гормону росту.

Жан-Поль Бельмондо

Жан-Поль Бельмондо / Associated Press

На початку вересня не стало легендарного французького актора Жана-Поля Бельмондо. Йому було 88 років. 20 років тому знаменитість переніс інсульт, а за сім років повернувся на знімальний майданчик. Про завершення кар'єри артист оголосив лише у 82 роки. 10 вересня із Бельмондо попрощалися у Парижі. Після церемонії його мали кремувати.

Найбільшу славу йому принесла роль аморального прихильника Гамфрі Богарта в маніфесті французької "нової хвилі" - картині "На останньому диханні", яка вийшла на екрани 1960-го року.

Стелла Клименко

Стелла Клименко / instagram.com/stell_lalala

13 вересня раптово померла кулінарка та учасниця шоу "МастерШеф. Професіонали" Стелла Клименко. Їй було всього 30 років. У червні вона покинула проєкт через стан здоров'я - у неї виявили коронавірус. Втім, мама Стелли повідомила, що її донька померла не від COVID-19. У кухарки раптово зупинилося серце.

Джеймс Майкл Тайлер

Джеймс Майкл Тайлер / Getty Images

Американський актор, який зіграв роль офіціанта Гантера у серіалі "Друзі" Джеймс Майкл Тайлер помер наприкінці жовтня. 59-річний знаменитість пішов з життя після тривалої боротьби з онкологією. У нього був рак простати четвертої стадії.

Джеймс вперше розповів про свій діагноз фанатам у червні цього року. Про своє захворювання він дізнався 2018-го, але вже тоді хвороба почала поширюватися на інші частини тіла, зокрема на кістки і хребет. Це призвело до паралічу кінцівок.

Віталій Малахов

Віталій Малахов / facebook.com/dasha.malakhova

4 листопада на 68 році життя помер відомий український режисер – Віталій Малахов. 26 жовтня знаменитість госпіталізували до лікарні. У художнього керівника-директора Київського драматичного театру на Подолі почався сепсис. Він перебував у тяжкому стані в реанімації. Віталію Юхимовичу повинні були імплантувати штучну нирку.

Церемонія прощання відбулася 8 листопада у Театрі на Подолі.

Валерій Гаркалін

Валерій Гаркалін / kino-teatr.ru

У 67 років помер російський актор та зірка серіалу "Моя прекрасна няня" Валерій Гаркалін. На початку жовтня артиста госпіталізували з коронавірусом до лікарні, де у нього діагностували критичну стадію пневмонії, а також серйозне ураження легень - 75-85%. Згодом у нього почався тромбоз артерій рук. Гаркалін пішов з життя 20 листопада.

Олександр Градський

Олександр Градський / УНІАН

28 листопада помер співак і композитор, один із засновників російського року Олександр Градський. Знаменитість пішов з життя у віці 72 років за декілька днів після того, як потрапив до лікарні з інсультом.

Незадовго до смерті виконавець одружився з українкою, акторкою Мариною Коташенко, яка молодша на 35 років. 1 грудня Градського провели в останню путь в Москві.

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