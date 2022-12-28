Зіркові втрати 2022: хто зі знаменитостей помер цього року

Із життя пішли культові зірки.
Редакція сайту ТСН.ua підбиває підсумки року, що минає.
2022-го року зірки створювали сім'ї та народжували нове покоління. Проте, рік видався складним, наповненим сумними подіями. Протягом року не стало культових знаменитостей, а життя деяких із них забрала війна.
Пропонуємо пригадати, з ким попрощався світ цьогоріч.
Ганна Сумська
Відомої української акторки, мами народної артистки Ольги Сумської, не стало 27 лютого у віці 88 років. Ольга В'ячеславівна, попри війну, зуміла поховати Ганну Іванівну 1 березня. Щоправда, ритуальну службу було знайти складно. Ганну Сумську поховали у Києві на Байковому кладовищі.
Паша Лі
Життя популярного українського актора Паші Лі забрала війна 6 березня. Знаменитість перебував у Ірпені, коли частину міста захопили російські окупанти. Актор, який був волонтером, перед евакуацією з Ірпеня вирішив заїхати додому. Утім, дорогою їхню машину розстріляли окупанти. Двом іншим волонтерам, які були з Пашею в одній машині, вдалося врятуватися, а Лі загинув на місці.
Згодом актора посмертно нагородили орденом "За мужність" ІІІ ступеня.
Рей Ліотта
Популярного американського актора не стало 26 травня. Знаменитість пішов з життя уві сні у віці 67 році. Рей Ліотта помер у Домініканській республіці, де перебував на зніманнях стрічки "Небезпечні води".
Аркадій Гарцман
Українського актора, сценариста, автора пісень та поета не стало у червні. Аркадію на момент смерті було 75 років.
Зазначимо, Гарцман знімався у серіалах та писав тексти пісень. Знаменитість створив пісні для таких популярних артистів, як Софія Ротару, Вєрка Сердючка, Алла Пугачова, Євген Паперний.
Юрій Мажуга
Легендарного українського актора не стало 11 липня. Сумну новину повідомили у Київському національному університеті імені Карпенка-Карого, де Мажуга працював викладачем. Артиста, який почав зніматися у картинах від 1956 року, не стало на 92-му році життя.
Руслана Писанка
Смерть легендарної української акторки та ведучої шокувала всю країну. Знаменитість пішла з життя 19 липня у 56 років у Німеччині. Згодом виявилося, що Руслана останнім часом тяжко хворіла, зокрема вона мала агресивну форму раку.
Прощання з Русланою Писанкою відбулося 21 серпня у Спасо-Преображенському соборі у Києві. Прах ведучої поховали на Байковому кладовищі.
Віра Бочкур
Блогерка протягом чотирьох років боролася з раком товстого кишківника. Однак наприкінці липня хвороба перемогла і Віри не стало на 32-му році життя.
У блогерки залишився маленький син, якому на момент смерті мами було чотири роки. Максим теж боровся з раком. Коли сину Віри було лише п'ять місяців, у нього діагностували тяжку хворобу. За 10 місяців боротьби малюк одужав.
Репер Coolio
Знаменитий американський репер Артіс Леон Айві, виконавець хіта Gangsta’s Paradise, помер 28 вересня. Музиканта, який виступав під псевдонімом Coolio, не стало у Лос-Анджелесі у віці 59 років.
Олександр Шаповал
Заслужений артист України Олександр Шаповал загинув 12 вересня у боях під Майорськом на Донеччині, коли захищав країну від російських окупантів. Танцюрист ще на початку повномасштабної війни вступив до лав ЗСУ. На фронті Шаповал був гранатометником.
Роббі Колтрейн
Актора Роббі Колтрейна, який прославився завдяки ролі Геґріда у серії фільмів про Гаррі Поттера, не стало 14 жовтня у віці 72 років. Останні роки свого життя знаменитість боровся із хворобами.
Зокрема, Роббі боровся з сепсисом, ожирінням, мав інфекційні захворювання і проблеми із серцево-судинною системою. Також актор мав діабет другого ступеня.
У свідоцтві про смерті вказано, що причиною смерті Роббі стала поліорганна недостатність - критичне пошкодження двох чи більше органів.
Кірсті Еллі
Знаменитої американської акторки не стало 5 грудня у віці 71 рік. Життя Кірсті забрав рак, який у неї діагностували незадовго до смерті.
Ярослав Гаркавко
Учасник комедійного шоу "Ліга Сміху" Ярослав Гаркавко загинув на війні, коли захищав країну від російських окупантів. Гумориста не стало у віці 26 років.
Олег Бобало
Відомий український режисер Олег Бобало загинув у грудні під Бахмутом у бою з російськими окупантами. Знаменитість служив на фронті ще від початку повномасштабної війни.
Зазначимо, що 2021 року Олег Бобало зняв фільм "Українське кіно: Становлення".
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