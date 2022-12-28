Зіркові втрати 2022: хто зі знаменитостей помер цього року

Редакція сайту ТСН.ua підбиває підсумки року, що минає.

2022-го року зірки створювали сім'ї та народжували нове покоління. Проте, рік видався складним, наповненим сумними подіями. Протягом року не стало культових знаменитостей, а життя деяких із них забрала війна.

Пропонуємо пригадати, з ким попрощався світ цьогоріч.

Ганна Сумська

Відомої української акторки, мами народної артистки Ольги Сумської, не стало 27 лютого у віці 88 років. Ольга В'ячеславівна, попри війну, зуміла поховати Ганну Іванівну 1 березня. Щоправда, ритуальну службу було знайти складно. Ганну Сумську поховали у Києві на Байковому кладовищі.

Ганна Сумська / Фото: instagram.com/olgasumska

Паша Лі

Життя популярного українського актора Паші Лі забрала війна 6 березня. Знаменитість перебував у Ірпені, коли частину міста захопили російські окупанти. Актор, який був волонтером, перед евакуацією з Ірпеня вирішив заїхати додому. Утім, дорогою їхню машину розстріляли окупанти. Двом іншим волонтерам, які були з Пашею в одній машині, вдалося врятуватися, а Лі загинув на місці.

Паша Лі / Фото: instagram.com/pashaleeofficial

Згодом актора посмертно нагородили орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

Рей Ліотта

Популярного американського актора не стало 26 травня. Знаменитість пішов з життя уві сні у віці 67 році. Рей Ліотта помер у Домініканській республіці, де перебував на зніманнях стрічки "Небезпечні води".

Рей Ліотта / Фото: Associated Press

Аркадій Гарцман

Українського актора, сценариста, автора пісень та поета не стало у червні. Аркадію на момент смерті було 75 років.

Фото: Аркадій Гарцман/Facebook

Зазначимо, Гарцман знімався у серіалах та писав тексти пісень. Знаменитість створив пісні для таких популярних артистів, як Софія Ротару, Вєрка Сердючка, Алла Пугачова, Євген Паперний.

Юрій Мажуга

Легендарного українського актора не стало 11 липня. Сумну новину повідомили у Київському національному університеті імені Карпенка-Карого, де Мажуга працював викладачем. Артиста, який почав зніматися у картинах від 1956 року, не стало на 92-му році життя.

Фото: Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки/Facebook

Руслана Писанка

Смерть легендарної української акторки та ведучої шокувала всю країну. Знаменитість пішла з життя 19 липня у 56 років у Німеччині. Згодом виявилося, що Руслана останнім часом тяжко хворіла, зокрема вона мала агресивну форму раку.

Руслана Писанка / Фото: instagram.com/marichkapadalko

Прощання з Русланою Писанкою відбулося 21 серпня у Спасо-Преображенському соборі у Києві. Прах ведучої поховали на Байковому кладовищі.

Руслана Писанка / Фото: instagram.com/nadyameiher

Віра Бочкур

Блогерка протягом чотирьох років боролася з раком товстого кишківника. Однак наприкінці липня хвороба перемогла і Віри не стало на 32-му році життя.

Віра Бочкур / Фото: instagram.com/happyverochka

У блогерки залишився маленький син, якому на момент смерті мами було чотири роки. Максим теж боровся з раком. Коли сину Віри було лише п'ять місяців, у нього діагностували тяжку хворобу. За 10 місяців боротьби малюк одужав.

Віра Бочкур із сином / Фото: instagram.com/happyverochka

Репер Coolio

Знаменитий американський репер Артіс Леон Айві, виконавець хіта Gangsta’s Paradise, помер 28 вересня. Музиканта, який виступав під псевдонімом Coolio, не стало у Лос-Анджелесі у віці 59 років.

Репер Coolio / Фото: Getty Images

Олександр Шаповал

Заслужений артист України Олександр Шаповал загинув 12 вересня у боях під Майорськом на Донеччині, коли захищав країну від російських окупантів. Танцюрист ще на початку повномасштабної війни вступив до лав ЗСУ. На фронті Шаповал був гранатометником.

Олександр Шаповал / Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Роббі Колтрейн

Актора Роббі Колтрейна, який прославився завдяки ролі Геґріда у серії фільмів про Гаррі Поттера, не стало 14 жовтня у віці 72 років. Останні роки свого життя знаменитість боровся із хворобами.

Геґріда із "Гаррі Поттера"

Зокрема, Роббі боровся з сепсисом, ожирінням, мав інфекційні захворювання і проблеми із серцево-судинною системою. Також актор мав діабет другого ступеня.

Роббі Колтрейн / Фото: Associated Press

У свідоцтві про смерті вказано, що причиною смерті Роббі стала поліорганна недостатність - критичне пошкодження двох чи більше органів.

Кірсті Еллі

Знаменитої американської акторки не стало 5 грудня у віці 71 рік. Життя Кірсті забрав рак, який у неї діагностували незадовго до смерті.

Кірсті Еллі / Фото: Associated Press

Ярослав Гаркавко

Учасник комедійного шоу "Ліга Сміху" Ярослав Гаркавко загинув на війні, коли захищав країну від російських окупантів. Гумориста не стало у віці 26 років.

Ярослав Гаркавко

Олег Бобало

Відомий український режисер Олег Бобало загинув у грудні під Бахмутом у бою з російськими окупантами. Знаменитість служив на фронті ще від початку повномасштабної війни.

Олег Бобало / Фото: facebook.com/oleg.bobalo

Зазначимо, що 2021 року Олег Бобало зняв фільм "Українське кіно: Становлення".

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