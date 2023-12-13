Зіркові втрати 2023: хто із знаменитостей помер цього року

Пропонуємо пригадати зірок, життя яких обірвалося 2023 року.

Вже незабаром 2023 рік добігатиме кінця, а на зміну йому прийде новий 2024.

А поки редакція сайту ТСН.ua підбиває підсумки року, що минає. Так, 2023 року траплялося чимало приємних моментів, але, на жаль, були і сумні. Чимало культових зірок пішли з життя.

Тож, пропонуємо пригадати, з ким із знаменитостей прощалися 2023 року.

Вахтанг Кікабідзе

Легендарний грузинський актор, співак та режисер Вахтанг Кікабідзе помер 15 січня. Знаменитості було 84 роки. Поховали легендарного артиста в Тбілісі, Грузії. Вахтанг Кікабідзе підтримував Україну та переймався її долею. Тож під час прощання труну музиканта прикрасили не лише грузинським прапором, а й українським, а колишній міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко зачитав співчуття від президента Володимира Зеленського.

Вахтанг Кікабідзе / Фото: facebook.com/vahtangkikabidze

Олександр Гетманський

Український актор Олександр Гетманський пішов з життя 1 квітня. На момент смерті артистові було 63 роки. Життя актора забрала тяжка хвороба, з якою він боровся тривалий час. Поховали Олександра Гетманського в селище Високий, Харківська область.

Олександр Гетманський

Тіна Тернер

Легендарна американська співачка Тіна Тернер померла 24 травня. Виконавиці не стало на 84-му році життя. Причиною смерті стала тяжка хвороба, з якою боролася знаменитість. До слова, 2013 року вона перенесла інсульт, 2016 року у співачки діагностували рак кишківника. Після лікування від тяжкої хвороби у виконавиці виникла ниркова недостатність. Знаменитості зробили пересадку нирки. Хоч операція минула успішно, однак організм Тернер не приймав новий орган.

Тіна Тернер / Фото: Associated Press

Ангус Клауд

Зірка серіалу "Ейфорія", американський актор Ангус Клауд помер 31 липня у віці 25 років. Тіло артиста знайшла його мама. Причиною смерті знаменитості стало випадкове передозування.

Ангус Клауд / Фото: Associated Press

Тото Кутуньйо

Легендарний італійський виконавець Тото Кутуньйо помер 22 серпня. Музиканта не стало у віці 80 років. Життя співака забрав рак простати.

Тото Кутуньйо / Фото: instagram.com/totocutugnoofficial

Ольга Кузьменко – мама Кузьми Скрябіна

Мами співака Кузьми Скрябіна – Ольги Михайлівни Кузьменко – не стало 23 вересня у віці 76 років. Поховали жінку на Брюховецьому кладовищі, де спочиває її син. Ольга Михайлівна на вісім років пережила Кузьму Скрябіна, який загинув 2 лютого 2014 року в моторошній ДТП.

Мама Кузьми Скрябіна Ольга Михайлівна / Фото: ТСН.ua

Майкл Гембон

Британський та ірландський актор Майкл Гембон помер 27 вересня на 83-му році життя. Знаменитості не стало в одній із лікарень Великої Британії, куди він потрапив через приступ пневмонії. Найбільше Майкл Гембон запам'ятався завдяки ролі чарівника Альбуса Дамблдора у фільмах про "Гаррі Поттера".

Майкл Гембон

Ніна Матвієнко

Легендарна українська співачка Ніна Матвієнко померла 8 жовтня. На момент смерті виконавиці було 75 років. Тривалий час сім'я Ніни Митрофанівни не говорила, чому вона пішла з життя. Згодом донька співачки Тоня Матвієнко розповіла, що 8 серпня її маму госпіталізували до лікарні, адже їй різко стало зле. Виявилося, що протягом чотирьох років Ніна Митрофанівна страждала від тяжкої хвороби, про яку сама не знала. Виконавицю поховали на Звіринецькому кладовищі, що в Києві.

Ніна Матвієнко / Фото: instagram.com/8.23.88

Сергій Сивохо

Колишній гравець КВК, український актор та політик Сергій Сивохо помер 17 жовтня у віці 54 років. Причиною смерті гумориста стала хронічна хвороба легень. Тіло Сергія Сивохи кремували. Мати знаменитості розповіла, що хоче поховати сина на центральному кладовищі в Донецьку, де спочивають його рідні.

Сергій Сивохо / Фото: instagram.com/ciboxo

Меттью Перрі

Американський актор Меттью Перрі, які зіграв Чендлера Бінга в культовому серіалі "Друзі", помер 28 жовтня. Знаменитості не стало на 55-му році життя. Актора знайшли мертвим у власному будинку у джакузі. Зазначається, що причиною смерті Меттью Перрі стала зупинка серця. Поховали актора у Лос-Анджелесі на цвинтарі Форест-Лоун.

Меттью Перрі / Фото: Associated Press

Читайте також: