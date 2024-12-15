Зіркові втрати 2024: хто зі знаменитостей помер цього року

Вже незабаром на зміну 2024 року прийде 2025-й.

Поки ж перед Новим роком редакція сайту ТСН.ua традиційно підбиває підсумки. Протягом року траплялося чимало приємних моментів. Однак, на жаль, були й такі, які змушували відданих прихильників знаменитостей плакати.

Тож, пропонуємо пригадати, хто зі світових та українських зірок відійшов у засвіти.

Віталій Білоножко

Народний артист України Віталій Білоножко помер 9 січня у віці 70 років. Причиною смерті співака стала зупинка серця. Лікарі намагалися зробили все можливе, але артиста врятувати не вдалося. Прощання з Віталієм Білоножком відбулося 12 січня у Києві.

Віталій Білоножко

Людмила Алфімова

Заслужена артистка України Людмила Алфімова, яка грала у фільмах "Весілля в Малинівці" та "За двома зайцями", померла 22 лютого у віці 88 років. Життя акторки обірвалося на Вінниччині, а саме в селі Печера. Поховали Алфімову 23 лютого.

Людмила Алфімова

Богдан Козак

Народний артист України Богдан Козак помер у Львові 28 травня. Життя актора обірвалося у віці 83 років. Поховали легендарного артиста 29 травня на Личаківському кладовищі.

Богдан Козак / Фото: t.me/kozytskyy_maksym_official

Шеннен Догерті

Американська акторка Шеннен Догерті, яка стала популярною завдяки ролям у серіалах "Беверлі-Гіллз, 90210" та "Усі жінки – відьми", померла 13 липня у віці 53 років. Життя артистки забрала онкологія, з якою вона боролася протягом дев'яти років. 2015 року в Шеннен діагностували рак молочної залози, а вже 2017-го вона оголосила про ремісію. Однак 2020 року хвороба повернулася, спричинивши метастази в мозок та кістки.

Шеннен Догерті / Фото: Associated Press

Ален Делон

Легендарного французького актора Алена Делона не стало 18 серпня. Життя знаменитості обірвалося у віці 88 років. Причиною смерті актора стали серйозні проблеми зі здоров'ям. Зокрема, 2019 року він переніс інсульт, який спровокував хворобу Альцгеймера. Також актор страждав від раку. Незадовго до смерті Делона визнали недієздатним та призначили йому опікуна. Поховали актора 23 серпня.

Ален Делон / Фото: Getty Images

Меггі Сміт

Британська акторка Меггі Сміт змусила всіх відданих прихильників фільмів про чарівника Гаррі Поттера підіймати чарівні палички догори. "Мінерва Макгонегел" померла 27 вересня у віці 89 років. Меггі Сміт пішла з життя в лікарні в оточенні рідних та близьких.

Меггі Сміт / Фото: Associated Press

Богдан Сташків

Народний артист України Богдан Сташків трагічно загинув в автокатастрофі 7 жовтня. Артист їхав на Закарпаття, однак втратив контроль над керуванням, виїхав на узбіччя та перекинувся. Від отриманих травм 67-річний Сташків загинув.

Богдан Сташків

Ліам Пейн

Британський співак Ліам Пейн, який був учасником популярного гурту One Direction, трагічно загинув 16 жовтня у віці 31 року. Фатального дня артист випав із третього поверху одного з готелів Аргентини. Від отриманих травм Пейн помер до приїзду "швидкої". Відомо, що в момент падіння співак перебував у стані сильного наркотичного сп'яніння. Наразі аргентинська поліція досі розслідує загибель Ліама Пейна.

Ліам Пейн / Фото: Associated Press

В'ячеслав Узелков

Український боксер В'ячеслав Узелков помер 9 листопада. Серце спортсмена зупинилося в одній із лікарень Вінниці у віці 45 років. Причиною смерті Узелкова стали серйозні проблеми зі здоров'ям. Зокрема, в боксера було хворе серце, багато тромбів та розпочалася гангрена ноги. Поховали В'ячеслава Узелкова 11 листопада у Вінниці.

В'ячеслав Узелков / Фото: facebook.com/viacheslav.uzelkov

Нагадаємо, редакція сайту ТСН.ua вже почала підбивати підсумки року. Раніше ми писали, хто зі знаменитостей зіграв весілля. До слова, ведуча Валентина Хамайко вийшла заміж після 18 років стосунків, а актор Костянтин Войтенко організував незвичайну церемонію в чорному.

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