Зірковий бебі-бум 2021: у Вакарчука народився первісток, а Осадча стала багатодітною мамою

Рік, що минає, став достатньо плідним для багатьох знаменитостей.

За традицією, напередодні 2022-го редакція сайту ТСН.ua підбиває підсумки року, що минає.

Пропонуємо пригадати, кому цього року поталанило стати батьками. Так, хтось із зірок поповнив лави багатодітних батьків, як от Катерина Осадча, Настя Приходько та Анатолій Анатоліч. А у когось народився первісток, як у Василіси Фролової, Святослава Вакарчука та MamaRika.

Мер'єм Узерлі

Турецько-німецька акторка Мер'єм Узерлі стала мамою вдруге на початку цього року. Зірка "Величного століття" народила доньку Лілі 8 січня від таємного коханого. Відомо, що заради акторки американський бізнесмен переїхав до Німеччини. Також пара виховує семирічну Лару від попередніх стосунків акторки.

Мер'єм Узерлі з дітьми / instagram.com/meryemuzerlimeryem

Іван Краско

Справжнім шоком для фанів стала новина про те, що російський актор Іван Краско вшосте став батьком у 90 років. Матір'ю дівчинки, яку назвали Дар'єю, стала 29-річна Юлія Кічемасова, з якою в актора нібито був роман, коли Іван був одружений з молодшою на 60 років Наталією Шевель. Юля зізналася, що завагітніла не природним шляхом, а завдяки процедурі ЕКЗ.

Іван Краско / kino-teatr.ru

Андрій Джеджула та Юлія Леус

Скандальне подружжя шоумена Андрія Джеджули та моделі Юлії Леус стало батьками у лютому. У пари народилася перша спільна донька Аделіна. Юлія виховує вже дорослу доньку від попередніх стосунків, а Андрій має сина Даніеля від шлюбу з Сантою Дімопулос.

Андрій Джеджула та Юлія Леус / instagram.com/djedjula

Втім, пара не живе разом та збирається розлучитися офіційно, коли крихітці виповниться рік. Стосунки між Андрієм та Юлією погіршилися ще до народження доньки. У грудні минулого року між ними розгорівся конфлікт. Жінка на останніх місяцях вагітності потрапила до лікарні з загрозою викидня і звинуватила у цьому чоловіка. Пізніше Юлія розповіла, що Андрій підіймав на неї руку та морально знущався, усіляко принижував, бив, підсипав наркотики у каву та плював в обличчя. Ці звинувачення він відкидає.

Алек та Гіларія Болдвіни

Всього за шість місяців після народження п'ятої дитини, голлівудський актор Алек Болдвін та його дружина Гіларія знову стали батьками. У березні у пари народилася донька Люсія.

instagram.com/hilariabaldwin

Можливо сім'я скористалася послугами сурогатної матері, адже сама Гіларія у вересні 2020-го народила сина Едуардо. Також пара виховує 8-річну Кармен, 6-річного Рафаеля, 5-річного Леонардо та 3-річного Ромео.

Алек та Гіларія Болдвіни з дітьми / Associated Press

Зауважимо, нещодавно Алек випадково вистрелив в операторку Галину Гатчінс на знімальному майданчику фільму "Іржа". Українка померла в лікарні. Впоратися із шоком, трагедією і хейтом, який звалився на продюсера, йому допомагає саме велика сім'я.

Василіса Фролова та Дмитро Котеленець

7 березня українська телеведуча Василіса Фролова вперше стала мамою. 43-річна зірка подарувала продюсеру Дмитру Котеленцю сина. Хлопчика назвали Родіоном.

Василіса Фролова / instagram.com/vasyafrolova

Про цікавий стан Фролової стало відомо у листопаді минулого року. Вона розповіла, що випадково завагітніла під час першого сексу зі знайомим, коли вже не сподівалася, що колись стане мамою. Це сталося, коли ведуча завершувала ремонт у своїй квартирі. З Котеленцем, якого знала вже 15 років, вона вела невимушену переписку у соцмережах. Продюсер приїхав просто допомогти ведучій перевезти коробки до нового житла. Після першого сексу Василіса завагітніла. Тож пара рахує їхні стосунки від того дня.

Емма Стоун та Дейв Маккері

Поповнення сталося і в 32-річної оскароносної акторки, зірки "Ла-Ла Ленду" Емми Стоун. 13 березня в Лос-Анджелесі знаменитість народила своєму чоловіку Дейву Маккері донечку. Її назвали на честь бабусі зірки Емми – Луїза Джин.

Емма Стоун та Дейв Маккері / instagram.com/davemccary

Гіларі Дафф та Меттью Кома

Американська співачка Гіларі Дафф втретє стала мамою 24 березня. 33-річна артистка народила донечку Мей Джеймс Бейр чоловіку, музиканту гурту The Come Clean Меттью Комі. Малюк з'явився на світ вдома.

Гіларі Дафф та Меттью Кома / instagram.com/hilaryduff

У Дафф і Меттью також є ще один спільний малюк - донька Бенкс, яка з'явилася на світ 2018 року. А від попередніх стосунків з Майклом Комрі артистка виховує восьмирічного сина Луку.

Анастасія Приходько

Приголомшила новиною про те, що втретє стала мамою українська співачка Настя Природько. 25 березня виконавиця народила сина Луку від другого чоловіка Олександра.

Син Насті Приходько Лука / особистий архів

Артистка приховувала свою вагітність та про пологи розповіла лише у квітні. За словами зірки, вона тримала це в таємниці, оскільки дуже хвилювалася, чи зможе народити у свої 33. "Я плакала постійно, у мене такий гормональний фон був, що дуже сильно переймалася. І я приховала це від усіх, від близьких. У мене нікого не було вдома, ніхто до мене не приходив", – ділилася вона.

Виконавиця також виховує 11-річну дочку Нану, народжену у стосунках з грузинським бізнесменом Нуріком Кухілавою та шестирічного сина Гордія, якого народила від Олександра.

Дмитро Шепелєв та Катерина Тулупова

Чоловік покійної співачки Жанни Фріске, ведучий Дмитро Шепелєв вдруге став батьком наприкінці березня. Наречена Дмитра, дизайнерка Катерина Тулупова народила йому сина, якого назвали Тихоном.

Дмитро Шепелєв / instagram.com/dmitryshepelev

Також пара виховує двох дітей - сина Шепелєва від Жанни Фріске, 7-річного Платона і дочку Ладу від попередніх стосунків Катерини.

Ембер Герд

Шокувала новиною про материнство американська акторка Ембер Герд, яка більш відома за гучним розлученням з актором Джонні Деппом та романом із винахідником Ілоном Маском. Уна Пейдж Герд народилася 8 квітня 2021 року.

Ембер Герд / instagram.com/amberheard

Хто ж став батьком дитини, Ембер не уточнила. Західні ЗМІ припускають, що дівчинка з'явилася на світ за допомогою сурогатного материнства, сама ж Герд цю інформацію поки не коментує.

Валерій Меладзе та Альбіна Джанабаєва

Співак Валерій Меладзе та його дружина, екссолістка гурту "ВІА Гра" Альбіна Джанабаєва втретє стали батьками. 12 квітня у зіркового подружжя народилася донька Агата.

Валерій Меладзе та Альбіна Джанабаєва / instagram.com/albinadzhanabaeva

Закохані також виховують двох спільних синів – 17-річного Костянтина та 6-річного Луку. Також від першого шлюбу з Іриною Меладзе у Валерія є троє доньок.

Маколей Калкін та Бренда Сонг

Американський актор, зірка стрічки "Сам удома", Маколей Калкін вперше став батьком у квітні. Обраниця 40-річного знаменитості, акторка Бренда Сонг народила сина. Цікаво, що первістка закохані вирішили назвати на честь загиблої сестри Калкіна – Дакота.

Маколей Калкін та Бренда Сонг / instagram.com/brendasong

Генрі Голдінг і Лів Ло

Пізнав щастя батьківства і відомий англо-малазійський актор Генрі Голдінг, у якого народився первісток. Зірка фільмів "Шалено багаті азіати" та "Джентльмени" став батьком донечки, яку йому подарувала дружина Лів Ло.

Генрі Голдінг і Лів Ло / instagram.com/henrygolding

Сергій Притула

Відомий телеведучий Сергій Притула став багатодітним батьком. У травні дружина зірки Катерина народила донечку, яку назвали Стефанією.

Сергій Притула / facebook.com/serhiyprytula

Пара виховує також спільну доньку Соломію. А ще у знаменитості є син Дмитро від попередніх стосунків.

Наомі Кемпбелл

У 50 років вперше стала мамою американська модель Наомі Кемпбелл. Дівчинка з'явилася на світ у травні. Більше жодних подробиць поки що невідомо.

Про те, хто батько дитини, і як вона з'явилася на світ, зірка також вирішила промовчати, і це не дивно, оскільки своє особисте життя вона тримає під сімома замками. Однак шанувальники припускають, що Кемпбелл вдалася до послуг сурогатної матері або усиновила немовля.

Саміра Вайлі та Лорен Мореллі

Саміра Вайлі та Лорен Мореллі / Getty Images

Вперше пізнали радість материнства американська акторка, відома своєю роллю у серіалі "Розповідь служниці", Саміра Вайлі та її дружина, продюсерка Лорен Мореллі. У пари народилася донька Джордж.

instagram.com/whododatlikedat

Vlad Darwin та Крістіна Марті

Відомий український співак Vlad Darwin також цього року вперше став батьком. В артиста та його дружини, вірменської джазової виконавиці Крістіни Марті народився син. Хлопчика назвали Рональдом. Пара приховувала як вагітність, так і народження малюка.

Vlad Darwin та Крістіна Марті / nstagram.com/darwinvlad

Галь Гадот та Ярон Версано

2021 рік став плідним і для ізраїльської акторки, зірки стрічки "Диво-жінка" Галь Гадот. У червні вона народила третю дитину своєму чоловіку, бізнесмену Ярону Версано. Дівчинку назвали Даніелою.

Галь Гадот та Ярон Версано з дітьми / instagram.com/gal_gadot

Зауважимо, 36-річна Гадот та її 45-річний коханий одружені 12 років. Окрім новонародженої крихітки, вони виховують також двох дочок – 9-річну Альму та чотирирічну Маю.

Троян Беллісаріо та Патрік Дж. Адамс

Другі пологи американської акторки, зірки серіалу "Милі ошуканки" Троян Беллісаріо були доволі екстремальними. Так, знаменитість народила дитину в авто, дорогою до лікарні. Пологи приймав чоловік зірки, актор Патрік Дж. Адамс. Поки йшли медики, Троян вимагала, щоб чоловік зняв з неї штани. Коли актор спустив одяг, то вже побачив голову дитини. Патрік за декілька хвилин вже тримав дівчинку на руках.

Троян Беллісаріо та Патрік Дж. Адамс / Getty Images

Віктор Павлік та Катерина Реп'яхова

2021-го вчетверте став батьком український артист Віктор Павлік. Молода дружина зірки та його концертна директорка Катерина Реп'яхова народила сина. Михайло з'явився на світ 15 червня.

Віктор Павлік з дружиною та сином / instagram.com/repyahovakate

Для Павліка новонароджений малюк став четвертою дитиною, а для Каті – первістком. Так, від першої дружини Ліди зірка має сина Олександра, від другої – доньку Христину. Також у знаменитості був син Павло, якого йому народила третя дружина Лариса Созаєва. На жаль, минулого року він помер після тривалої боротьби з раком.

Микита Добринін і Даша Квіткова

Український ведучий Микита Добринін та його дружина, переможниця "Холостяка" Даша Квіткова вперше стали батьками влітку. Блогерка народила коханому сина, якого вони назвали Левом.

Микита Добринін і Даша Квіткова / instagram.com/kvittkova

Анатолій Анатоліч і Юла

Мають право називати себе багатодітними батьками і шоумен Анатолій Анатоліч та його дружина, бізнесвумен Юла. 20 липня обраниця зірки подарувала йому сина Ніла.

Анатолій Анатоліч і Юла з дітьми / instagram.com/yulattt

Подружжя також виховує двох доньок – 10-річну Алісу та 8-річну Лоліту.

MamaRika та Сергій Середа

Цьогоріч первісток народився у співачки MamaRika та гумориста Сергія Середи. Своєму коханому артистка у липні народила сина, яку назвали Давидом. Подружжя розповідало, що обирало таке ім'я, яке гарно звучало б іншими мовами. Також виконавиця зізналася, що була змушена зробити кесарів розтин, оскільки "на кону було життя дитини". На щастя, все минуло добре.

MamaRika та Сергій Середа / instagram.com/mamarika_official

Єлизавета Арзамасова та Ілля Авербух

Зірка серіалу "Татусеві доньки" Єлизавета Арзамасова у серпні народила дитину своєму чоловіку, фігуристу Іллі Авербуху, який старший за неї на 22 роки. Сина назвали Левом.

Ліза Арзамасова з чоловіком Іллею Авербухом та дитиною / instagram.com/liza_arzamasova

Катерина Осадча та Юрій Горбунов

Також у серпні стали батьками українська ведуча Катерина Осадча та її чоловік, продюсер, актор та ведучий Юрій Горбунов. Малюк, якого зірки назвали Данилом, з'явився на світ 19 серпня.

Катерина Осадча та Юрій Горбунов з сином / instagram.com/kosadcha

Дитина стала для пари другою, вони вже виховують сина Івана. Також у Катерини є дорослий син Ілля, якого зірка народила у попередньому шлюбі з Олегом Поліщуком.

Скарлетт Йоганссон та Колін Жост

Також 19 серпня вдруге стала мамою американська акторка Скарлетт Йоганссон. Зірка народила хлопчика чоловіку, сценаристу програми Saturday Night Live Коліну Жосту. Малюка назвали Космо.

Скарлетт Йоганссон та Колін Жост / Associated Press

Зауважимо, для Йоганссон та Жоста це перша спільна дитина. У акторки також є 6-річна донька Роуз Дороті, яка була народжена у шлюбі з журналістом Роменом Доріаком.

Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук / instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Справжньої сенсацією стала новина про те, що 46-річний фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук вперше став батьком. Малюка назвали на честь батька музиканта Іваном. Про матір хлопчика нічого невідомо, адже Святослав приховує свою обраницю. Однак, кілька різних джерел підтвердили ТСН, що первістка музиканту народила 39-річна продюсерка провідного українського продакшена Radioaktive Film Євгенія Яцута.

Євгенія Яцута / ТСН.ua

Подейкують, що Святослав зустрічається з обраницею вже рік, і саме через неї Вакарчук покинув Лялю Фонарьову, з якою був разом протягом 20 років.

Cardi B та Offset

Американська реперка Cardi B у вересні вдруге стала мамою. 28-річна зірка народила своєму чоловіку, реперу Offset сина.

Пара також виховує доньку Калчер, якій нещодавно виповнилося 3 роки.

Cardi B з Offset та сином / instagram.com/iamcardib

Читайте також: