Зірковий бебі-бум 2022: Вакарчук вдруге став батьком, а у Ріанни народився первісток

Чимало кому зі знаменитостей 2022 року поталанило стати батьками.
Перед початком нового 2023-го року редакція сайту ТСН.ua, за традицією, підбиває підсумки року, що минає.
Тож, пропонуємо переглянути, хто зі знаменитостей цього тяжкого року стали батьками. Так, у когось із зірок з'явився на світ первісток, як от у Вікторії Маремухи та Ріанни, а хтось став багатодітними батьками, як от Євген Хмара та Ешлі Грем.
Ешлі Грем
Американська plus-size модель на початку цього року, 7 січня, стала багатодітною мамою. Зірка народила одразу двійню. Хлопчиків-близнюків Ешлі назвала Малакаєм та Романом. Модель наважилася на домашні пологи.
Ешлі Грем разом зі своїм чоловіком, фотографом Джастіном Ервіном, також виховуєть сина Айзека, який з'явився на світ 2020 року.
Андрій Макаревич та Ейнат Кляйн
Фронтмен рокгурту "Машина времени" став батьком учетверте, а от для журналістки родом з Києва – це перша дитина. У пари з'явився на світ хлопчик Ейнат. Народжувала дружина музиканта в одній із клінік Ізраїлю, тож син подружжя має ізраїльське громадянство.
Олександр Скічко та Єлизавета Юрушева
Український пародист та ексочільник Черкаської ОДА Олександр Скічко цього року став батьком. Дружина знаменитості - бізнесвумен Єлизавета Юрушева – народила дівчинку. Пара не приховує ім'я донечки, вони назвали її Анною. Дівчина з'явилася на світ за кордоном.
Подружжя тепер разом виховує трьох дітей – доньок Анну та Наталію та сина Даніеля.
Ріанна та A$AP Rocky
Барбадоська співачка 13 травня народила своєму обранцю, реперу A$AP Rocky, сина. Для обох знаменитостей це перша дитина. Обличчя сина зірка приховує, його імені поки теж не називає.
Ед Ширан
У травні відомий британський співак вдруге став батьком. Кохана Ширана - Черрі Сіборн – народила виконавцю донечку. Подружжя дало дівчинці ім'я Джупітер.
Зазначимо, пара також виховує донечку Лайру. Кохана народила співаку первістка у серпні 2020 року.
Святослав Вакарчук
Співак ретельно приховує своє особисте життя. Лише минулого року Святослав став вперше батьком, а вже за рік кохана музиканта – Євгенія Яцута - народила йому донечку. Дівчинка з'явилася на світ 21 червня. Батьки назвали її Соломією.
Пара також виховує сина Івана, який з'явився на світ влітку минулого року.
Таня Пренткович
Українська блогерка на початку липня вдруге стала мамою. Таня народила своєму коханому Андрію Гонковському сина. Ім'я для хлопчика блогерка обрала лише через три тижні після його народження. Таня назвала малюка Енеєм.
Для Андрія – це перша дитина, а от блогерка вже виховує сина Івана, якого вона народила у шлюбі з колишнім чоловіком.
Євген Хмара
Відомий піаніст став багатодітним батьком. Кохана музиканта - Дар'я Ковтун – народила сина. Малюк з'явися на світ у липні в одній із лікарень Києва. Обличчя сина подружжя поки приховує, також парочка не розсекречує й імені малюка.
Зазначимо, Євген та Дар'я також виховують сина Миколу, який з'явився на світ 2017 року, та доньку Віру, 2019 року народження.
Віра Кекелія та Роман Дуда
Зіркове подружжя Віра Кекелія та Роман Дуда на початку серпня вдруге стали батьками. Ведуча у Грузії народила другого синочка. Хлопчика подружжя назвали Матвієм.
До речі, у Грузії знаменитість зіткнулася з певними проблемами, через які Віра не могла швидко повернутися до України. Кекелія, аби перетнути кордон, мала зробити документи на малюка, а це процес тривалий, який займає пів року. Тож, аби не чекати на паспорт сина, Віра використала іншим варіант – внесла дані Матвія у свій.
Вікторія Маремуха
Блогерка та модель у вересні народила своєму чоловіку-французу первістка. У пари з'явився на світ хлопчик, якому вони дали французьке ім'я - Люк Беле. До речі, народжувати знаменитість захотіла в Україні, хоча могла у Франції.
Ніколас Кейдж
Відомий американський актор та кінорежисер у 58 років втретє став батьком. Кохана знаменитості Ріко Шибату, яка молодша за нього на 30 років, 7 вересня в одній із лікарень Лос-Анджелеса народила Ніколасу дівчинку. Пара дала донечці ім'я Августа Франческа Коппола.
Для Ріко це первісток. А от Ніколас від попередніх стосунків вже має двох дорослих синів - Кал-Ела та Вестона.
Маша Гойя
Співачка цього року народила первістка. Син артистки, якого вона назвала милозвучним ім'ям Фелікс, з'явися на світ в одному з пологових будинків Києва.
Батьком хлопчика став коханий Маші, чоловік, на ім'я Артем. Минулого року обранець зірки освідчився їй просто під час знімань "Вечірнього кварталу". Виконавиця відповіла - "так".
Алек Болдвін
Голлівудський актор цьогоріч став увосьме батьком. Так, 22 вересня дружина знаменитості Гіларія народила доньку. Батьки назвали дівчинку Іларією.
Загалом, Гіларія народила від актора сімох дітей: Кармен, Рафаеля, Леонардо, Ромео, Едуардо та Люсію. Щоправда, донька Люсія з'явилася на світ завдяки сурогатній матері. Також Алек має доньку-модель Айрленд від акторки Кім Бесінгер.
Гіларія сподівається, що більше вони з чоловіком не плануватимуть народжувати дитину. Утім, акторка у цьому не впевнена, адже Болдвін не робив вазектомію.
Віктор Стороженко
Український актор, який служить на фронті, восени вдруге став батьком. Кохана Анастасія народила знаменитості донечку.
Про вагітність дружини Віктор дізнався ще до початку повномасштабної війни. Коли Росія почала обстрілювали українські міста та селища, Стороженко вивіз кохану та сина Мартіна до Польщі. Саме там і з'явилася дівчинка на світ.
Сам Віктор пішов захищати країну від російських окупантів. На фронті актор отримав серйозне поранення та був госпіталізований.
Андрій Бєдняков
Ведучий та шоумен 20 жовтня вдруге став батьком. Дружина - акторка Настя Коротка – народила Андрію сина. На жаль, через російське вторгнення, хлопчик з'явився на світ не в Україні.
Сина подружжя назвало українським ім'ям – Остап. Також пара виховує доньку Ксенію, яка народилася у вересні 2015 року.
Ребел Вілсон
Знаменитість цього року приголомшила прихильників відвертими зізнаннями. Так, зірка здійснила камінгаут та представила публіці свою партнерку Рамону Агруму. На початку листопада Ребел поділилася, що вперше стала мамою. Сурогатна матір народила акторці доньку. Вілсон дала дівчинці ім'я Ройс Ліліан.
Олег Сенцов
Цього року в особистому життя режисера-захисника кардинальні зміни. Так, знаменитість одружився. Його обраницею стала Вероніка Вельч. Згодом пара розповіла, що чекає на народження дитини. Вже у грудні Сенцов став учетверте батьком. Вероніка народила режисеру хлопчика, якого вони назвали Дем'яном.
Зазначимо, Олег Сенцов має від попередніх стосунків трьох дітей. Перша дружина режисера народила доньку Аліну та сина Владислава. Також Сенцов має від екскоханої Юлії Бабич доньку. Утім, як розповідала жінка в інтерв'ю ТСН, вона має непрості стосунки з екскоханим, і з донькою режисер не спілкується.
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