Зірковий бебі-бум 2022: Вакарчук вдруге став батьком, а у Ріанни народився первісток

Чимало кому зі знаменитостей 2022 року поталанило стати батьками.

Перед початком нового 2023-го року редакція сайту ТСН.ua, за традицією, підбиває підсумки року, що минає.

Тож, пропонуємо переглянути, хто зі знаменитостей цього тяжкого року стали батьками. Так, у когось із зірок з'явився на світ первісток, як от у Вікторії Маремухи та Ріанни, а хтось став багатодітними батьками, як от Євген Хмара та Ешлі Грем.

Ешлі Грем

Американська plus-size модель на початку цього року, 7 січня, стала багатодітною мамою. Зірка народила одразу двійню. Хлопчиків-близнюків Ешлі назвала Малакаєм та Романом. Модель наважилася на домашні пологи.

Ешлі Грем з дітьми / Фото: Instagram Ешлі Грем

Ешлі Грем разом зі своїм чоловіком, фотографом Джастіном Ервіном, також виховуєть сина Айзека, який з'явився на світ 2020 року.

Ешлі Грем з дітьми / Фото: Instagram Ешлі Грем

Андрій Макаревич та Ейнат Кляйн

Фронтмен рокгурту "Машина времени" став батьком учетверте, а от для журналістки родом з Києва – це перша дитина. У пари з'явився на світ хлопчик Ейнат. Народжувала дружина музиканта в одній із клінік Ізраїлю, тож син подружжя має ізраїльське громадянство.

Андрій Макаревич з дружиною і сином / Фото: instagram.com/_einatklein_

Олександр Скічко та Єлизавета Юрушева

Український пародист та ексочільник Черкаської ОДА Олександр Скічко цього року став батьком. Дружина знаменитості - бізнесвумен Єлизавета Юрушева – народила дівчинку. Пара не приховує ім'я донечки, вони назвали її Анною. Дівчина з'явилася на світ за кордоном.

Єлизавета Юрушева / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Подружжя тепер разом виховує трьох дітей – доньок Анну та Наталію та сина Даніеля.

Олександр Скічко та Єлизавета Юрушева з дітьми / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Ріанна та A$AP Rocky

Барбадоська співачка 13 травня народила своєму обранцю, реперу A$AP Rocky, сина. Для обох знаменитостей це перша дитина. Обличчя сина зірка приховує, його імені поки теж не називає.

Ріанна / Фото: instagram.com/badgalriri

Ед Ширан

У травні відомий британський співак вдруге став батьком. Кохана Ширана - Черрі Сіборн – народила виконавцю донечку. Подружжя дало дівчинці ім'я Джупітер.

Ед Ширан / Фото: Associated Press

Зазначимо, пара також виховує донечку Лайру. Кохана народила співаку первістка у серпні 2020 року.

Святослав Вакарчук

Співак ретельно приховує своє особисте життя. Лише минулого року Святослав став вперше батьком, а вже за рік кохана музиканта – Євгенія Яцута - народила йому донечку. Дівчинка з'явилася на світ 21 червня. Батьки назвали її Соломією.

Пара також виховує сина Івана, який з'явився на світ влітку минулого року.

Святослав Вакарчук з сином / Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Таня Пренткович

Українська блогерка на початку липня вдруге стала мамою. Таня народила своєму коханому Андрію Гонковському сина. Ім'я для хлопчика блогерка обрала лише через три тижні після його народження. Таня назвала малюка Енеєм.

Фото: tanyaprentkovych/Instagram

Для Андрія – це перша дитина, а от блогерка вже виховує сина Івана, якого вона народила у шлюбі з колишнім чоловіком.

Таня Пренткович з чоловіком та дітьми / Фото: instagram.com/tanyaprentkovych

Євген Хмара

Відомий піаніст став багатодітним батьком. Кохана музиканта - Дар'я Ковтун – народила сина. Малюк з'явися на світ у липні в одній із лікарень Києва. Обличчя сина подружжя поки приховує, також парочка не розсекречує й імені малюка.

Євген Хмара з дружиною та сином / Фото: instagram.com/evgenykhmara

Зазначимо, Євген та Дар'я також виховують сина Миколу, який з'явився на світ 2017 року, та доньку Віру, 2019 року народження.

Євген Хмара з дітьми / Фото: instagram.com/evgenykhmara

Віра Кекелія та Роман Дуда

Зіркове подружжя Віра Кекелія та Роман Дуда на початку серпня вдруге стали батьками. Ведуча у Грузії народила другого синочка. Хлопчика подружжя назвали Матвієм.

Віра Кекелія із сином / Фото: instagram.com/kekeliavera

До речі, у Грузії знаменитість зіткнулася з певними проблемами, через які Віра не могла швидко повернутися до України. Кекелія, аби перетнути кордон, мала зробити документи на малюка, а це процес тривалий, який займає пів року. Тож, аби не чекати на паспорт сина, Віра використала іншим варіант – внесла дані Матвія у свій.

Вагітна Віра Кекелія із чоловіком та сином / Фото: instagram.com/kekeliavera

Вікторія Маремуха

Блогерка та модель у вересні народила своєму чоловіку-французу первістка. У пари з'явився на світ хлопчик, якому вони дали французьке ім'я - Люк Беле. До речі, народжувати знаменитість захотіла в Україні, хоча могла у Франції.

Вікторія Маремуха з чоловіком та сином / Фото: instagram.com/vicky_mare

Ніколас Кейдж

Відомий американський актор та кінорежисер у 58 років втретє став батьком. Кохана знаменитості Ріко Шибату, яка молодша за нього на 30 років, 7 вересня в одній із лікарень Лос-Анджелеса народила Ніколасу дівчинку. Пара дала донечці ім'я Августа Франческа Коппола.

Ніколас Кейдж та Ріко Шибату / Фото: Associated Press

Для Ріко це первісток. А от Ніколас від попередніх стосунків вже має двох дорослих синів - Кал-Ела та Вестона.

Ніколас Кейдж із сином Вестоном / Фото: Getty Images

Маша Гойя

Співачка цього року народила первістка. Син артистки, якого вона назвала милозвучним ім'ям Фелікс, з'явися на світ в одному з пологових будинків Києва.

Маша Гойя / Фото: instagram.com/mashagoya

Батьком хлопчика став коханий Маші, чоловік, на ім'я Артем. Минулого року обранець зірки освідчився їй просто під час знімань "Вечірнього кварталу". Виконавиця відповіла - "так".

Алек Болдвін

Голлівудський актор цьогоріч став увосьме батьком. Так, 22 вересня дружина знаменитості Гіларія народила доньку. Батьки назвали дівчинку Іларією.

Загалом, Гіларія народила від актора сімох дітей: Кармен, Рафаеля, Леонардо, Ромео, Едуардо та Люсію. Щоправда, донька Люсія з'явилася на світ завдяки сурогатній матері. Також Алек має доньку-модель Айрленд від акторки Кім Бесінгер.

Алек Болдвін з родиною / Фото: instagram.com/hilariabaldwin

Гіларія сподівається, що більше вони з чоловіком не плануватимуть народжувати дитину. Утім, акторка у цьому не впевнена, адже Болдвін не робив вазектомію.

Алек Болдвін з дружиною та дітьми / Фото: instagram.com/hilariabaldwin

Віктор Стороженко

Український актор, який служить на фронті, восени вдруге став батьком. Кохана Анастасія народила знаменитості донечку.

Віктор Стороженко з дружиною / Фото: instagram.com/martinfildman

Про вагітність дружини Віктор дізнався ще до початку повномасштабної війни. Коли Росія почала обстрілювали українські міста та селища, Стороженко вивіз кохану та сина Мартіна до Польщі. Саме там і з'явилася дівчинка на світ.

Віктор Стороженко з дружиною та сином / Фото: instagram.com/martinfildman

Сам Віктор пішов захищати країну від російських окупантів. На фронті актор отримав серйозне поранення та був госпіталізований.

Андрій Бєдняков

Ведучий та шоумен 20 жовтня вдруге став батьком. Дружина - акторка Настя Коротка – народила Андрію сина. На жаль, через російське вторгнення, хлопчик з'явився на світ не в Україні.

Донька та син Андрія Бєднякова / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

Сина подружжя назвало українським ім'ям – Остап. Також пара виховує доньку Ксенію, яка народилася у вересні 2015 року.

Ребел Вілсон

Знаменитість цього року приголомшила прихильників відвертими зізнаннями. Так, зірка здійснила камінгаут та представила публіці свою партнерку Рамону Агруму. На початку листопада Ребел поділилася, що вперше стала мамою. Сурогатна матір народила акторці доньку. Вілсон дала дівчинці ім'я Ройс Ліліан.

Донька Ребел Вілсон / Фото: instagram.com/rebelwilson

Олег Сенцов

Цього року в особистому життя режисера-захисника кардинальні зміни. Так, знаменитість одружився. Його обраницею стала Вероніка Вельч. Згодом пара розповіла, що чекає на народження дитини. Вже у грудні Сенцов став учетверте батьком. Вероніка народила режисеру хлопчика, якого вони назвали Дем'яном.

Дружина та син Олега Сенцова / Фото: facebook.com/oleg.sentsov

Зазначимо, Олег Сенцов має від попередніх стосунків трьох дітей. Перша дружина режисера народила доньку Аліну та сина Владислава. Також Сенцов має від екскоханої Юлії Бабич доньку. Утім, як розповідала жінка в інтерв'ю ТСН, вона має непрості стосунки з екскоханим, і з донькою режисер не спілкується.

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