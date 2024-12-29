Зірковий бебі-бум 2024: Ребрик стала багатодітною мамою, а в Козловського народився первісток

Цьогоріч у багатьох зіркових сімей сталося поповнення.
Редакція сайту ТСН.ua продовжує підбивати підсумки року, що минає.
Раніше ми вже написали про знаменитостей, які цьогоріч уклали шлюб. Наразі ж пропонуємо дізнатися, у родині яких зірок сталося поповнення. Так, 2024 року відбувся справжній зірковий бебі-бум. У когось зі знаменитостей з'явився на світ первісток, як от у співака Віталія Козловського, а хтось став багатодітними батьками, серед них ведуча Лілія Ребрик та хореограф Андрій Дикий.
Віталій Козловський
Цьогоріч кардинальні зміни в особистому житті сталися у співака Віталія Козловського. Зокрема, виконавець вперше став батьком. В артиста 25 лютого народився син, якого він назвав Оскаром. Мамою хлопчика стала піарниця Юлія Бакуменко, з якою Козловський одружився незадовго до появи на світ малюка.
Лілія Ребрик та Андрій Дикий
Ведуча Лілія Ребрик та танцівник Андрій Дикий стали ще однією багатодітною сім'єю. У подружжя народилася третя донечка, якій вони дали ім'я Аделіна. Також закохані виховують Діану та Поліну.
Іванна Онуфрійчук
Ведуча Іванна Онуфрійчук вперше стала мамою 26 квітня. Знаменитість народила сина, якого вона назвала Адамом. Батьком дитини став чоловік Іванни – казахський бізнесмен Алмаз. До речі, первістка ведуча народила у Швейцарії, однак у хлопчика українське громадянство.
Марія Яремчук
Випадково стало відомо, що співачка Марія Яремчук 8 травня вперше стала мамою. Артистка не планувала про це розповідати, однак ЗМІ вдалося дізнатися про народження малюка. Виконавиця стала мамою хлопчика, якого вона назвала Яном. Хто став батьком дитини – невідомо. Також артистка ретельно приховує первістка.
Джамала
Співачка Джамала 24 травня стала багатодітною матусею. У виконавиці та її чоловіка народився третій син, якого вони назвали Алімом. Також подружжя виховує Еміра та Селіма.
Євген Кот та Наталія Татарінцева
У подружжя Євгена Кота та Наталії Татарінцевої народився довгоочікуваний первісток 10 липня. У одному із пологових Києва з'явилася на світ донечка закоханих. Новоспечені батьки дали дівчинці незвичайне ім'я – Леля.
Макс Чмерковський та Пета Маргатройд
12 липня хореограф Макс Чмерковський став багатодітним батьком. Американська танцівниця Пета Маргатройд народила йому сина. Подружжя назвало хлопчика Міланом. Також закохані виховують 7-річного Шая та однорічного Ріо.
Джастін та Гейлі Бібери
Наприкінці серпня канадійський співак Джастін Бібер оголосив, що вперше став батьком. Дружина виконавця – американська модель Гейлі – народила йому сина. Подружжя назвало первістка Джеком.
Юлія Верба
Цьогоріч вперше стала мамою також блогерка Юлія Верба. У знаменитості та її чоловіка Костянтина 18 вересня на світ з'явилася донечка. Подружжя назвало дівчинку Розою. До речі, Юлія офіційно не заміжня. Ба більше, вона не планує укладати шлюб із батьком дитини.
Ліза Глінська
Цьогоріч також сталося поповнення в родині кулінарної блогерки Лізи Глінської. 4 листопада знаменитість народила двійню. У блогерки та її чоловіка з'явилися на світ дві донечки, яких вони назвали Поліною та Соломією.
Анна Сагайдачна
Акторка Анна Сагайдачна 9 грудня в одному з пологових Києва вдруге стала мамою. Артистка народила доньку, ім'я якої приховує. Також знаменитість не квапиться розсекречувати чоловіка, який став батьком дитини. Від першого шлюбу Сагайдачна виховує сина Тимура.
Володимир Остапчук та Катерина Полтавська
10 грудня ведучий Володимир Остапчук став багатодітним батьком. Блогерка Катерина Полтавська народила йому сина, якого вони назвали Тимофієм. Для дружини шоумена це первісток. Тим часом Остапчук від першого шлюбу виховує доньку Емілію та сина Евана.
MONATIK
Співак Дмитро Монатік та його дружина Ірина стали батьками втретє. У пари народився синочок, ім'я якого вони ретельно приховують. Також достеменно невідомо, коли саме малюк з'явився на світ. Про народження сина подружжя оголосило 24 грудня. Дмитро та Ірина Монатіки вже виховують Платона та Данила.
Зазначимо, редакція сайту ТСН.ua традиційно підбиває підсумки року. Раніше ми писали не таку радісну новину, а саме хто з зірок розлучився 2024 року.
Також ми нагадували про зіркові втрати. Зокрема, ми писали, хто зі світових та українських зірок помер цього року.
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