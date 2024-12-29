Зірковий бебі-бум 2024: Ребрик стала багатодітною мамою, а в Козловського народився первісток

Редакція сайту ТСН.ua продовжує підбивати підсумки року, що минає.

Раніше ми вже написали про знаменитостей, які цьогоріч уклали шлюб. Наразі ж пропонуємо дізнатися, у родині яких зірок сталося поповнення. Так, 2024 року відбувся справжній зірковий бебі-бум. У когось зі знаменитостей з'явився на світ первісток, як от у співака Віталія Козловського, а хтось став багатодітними батьками, серед них ведуча Лілія Ребрик та хореограф Андрій Дикий.

Віталій Козловський

Цьогоріч кардинальні зміни в особистому житті сталися у співака Віталія Козловського. Зокрема, виконавець вперше став батьком. В артиста 25 лютого народився син, якого він назвав Оскаром. Мамою хлопчика стала піарниця Юлія Бакуменко, з якою Козловський одружився незадовго до появи на світ малюка.

Віталій Козловський з родиною / Фото: instagram.com/yuliabakumenko

Лілія Ребрик та Андрій Дикий

Ведуча Лілія Ребрик та танцівник Андрій Дикий стали ще однією багатодітною сім'єю. У подружжя народилася третя донечка, якій вони дали ім'я Аделіна. Також закохані виховують Діану та Поліну.

Лілія Ребрик з чоловіком та доньками / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Іванна Онуфрійчук

Ведуча Іванна Онуфрійчук вперше стала мамою 26 квітня. Знаменитість народила сина, якого вона назвала Адамом. Батьком дитини став чоловік Іванни – казахський бізнесмен Алмаз. До речі, первістка ведуча народила у Швейцарії, однак у хлопчика українське громадянство.

Іванна Онуфрійчук із чоловіком та сином / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Марія Яремчук

Випадково стало відомо, що співачка Марія Яремчук 8 травня вперше стала мамою. Артистка не планувала про це розповідати, однак ЗМІ вдалося дізнатися про народження малюка. Виконавиця стала мамою хлопчика, якого вона назвала Яном. Хто став батьком дитини – невідомо. Також артистка ретельно приховує первістка.

Марія Яремчук / Фото: instagram.com/m_yaremchuk

Джамала

Співачка Джамала 24 травня стала багатодітною матусею. У виконавиці та її чоловіка народився третій син, якого вони назвали Алімом. Також подружжя виховує Еміра та Селіма.

Джамала з синами / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Євген Кот та Наталія Татарінцева

У подружжя Євгена Кота та Наталії Татарінцевої народився довгоочікуваний первісток 10 липня. У одному із пологових Києва з'явилася на світ донечка закоханих. Новоспечені батьки дали дівчинці незвичайне ім'я – Леля.

Євген Кот з дружиною і донькою / Фото: instagram.com/kot_jenya

Макс Чмерковський та Пета Маргатройд

12 липня хореограф Макс Чмерковський став багатодітним батьком. Американська танцівниця Пета Маргатройд народила йому сина. Подружжя назвало хлопчика Міланом. Також закохані виховують 7-річного Шая та однорічного Ріо.

Макс Чмерковський із дружиною та синами / Фото: instagram.com/maksimc

Джастін та Гейлі Бібери

Наприкінці серпня канадійський співак Джастін Бібер оголосив, що вперше став батьком. Дружина виконавця – американська модель Гейлі – народила йому сина. Подружжя назвало первістка Джеком.

Джастін та Гейлі Бібери з сином / Фото: instagram.com/justinbieber

Юлія Верба

Цьогоріч вперше стала мамою також блогерка Юлія Верба. У знаменитості та її чоловіка Костянтина 18 вересня на світ з'явилася донечка. Подружжя назвало дівчинку Розою. До речі, Юлія офіційно не заміжня. Ба більше, вона не планує укладати шлюб із батьком дитини.

Юлія Верба з коханим та донькою / Фото: instagram.com/yuli.verbaaa

Ліза Глінська

Цьогоріч також сталося поповнення в родині кулінарної блогерки Лізи Глінської. 4 листопада знаменитість народила двійню. У блогерки та її чоловіка з'явилися на світ дві донечки, яких вони назвали Поліною та Соломією.

Ліза Глінська з чоловіком та доньками / Фото: instagram.com/lizaglinskaya

Анна Сагайдачна

Акторка Анна Сагайдачна 9 грудня в одному з пологових Києва вдруге стала мамою. Артистка народила доньку, ім'я якої приховує. Також знаменитість не квапиться розсекречувати чоловіка, який став батьком дитини. Від першого шлюбу Сагайдачна виховує сина Тимура.

Анна Сагайдачна з сином та донькою / Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

Володимир Остапчук та Катерина Полтавська

10 грудня ведучий Володимир Остапчук став багатодітним батьком. Блогерка Катерина Полтавська народила йому сина, якого вони назвали Тимофієм. Для дружини шоумена це первісток. Тим часом Остапчук від першого шлюбу виховує доньку Емілію та сина Евана.

Володимир Остапчук з дружиною та їхнім новонародженим сином / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

MONATIK

Співак Дмитро Монатік та його дружина Ірина стали батьками втретє. У пари народився синочок, ім'я якого вони ретельно приховують. Також достеменно невідомо, коли саме малюк з'явився на світ. Про народження сина подружжя оголосило 24 грудня. Дмитро та Ірина Монатіки вже виховують Платона та Данила.

MONATIK з дружиною та синами / Фото: instagram.com/monatik_official

Зазначимо, редакція сайту ТСН.ua традиційно підбиває підсумки року. Раніше ми писали не таку радісну новину, а саме хто з зірок розлучився 2024 року.

Також ми нагадували про зіркові втрати. Зокрема, ми писали, хто зі світових та українських зірок помер цього року.

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