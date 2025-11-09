Зірковий переїзд: 20 років тому Сергій Притула попрощався на радіо в Тернополі і почав підкорювати столицю

Сергій Притула / © instagram.com/siriy_ua

Український волонтер, телеведучий і шоумен Сергій Притула зворушив шанувальників щирим дописом про свій карʼєрний шлях.

Ведучий згадав, як у серпні 2005 року виграв конкурс радіоведучих і отримав запрошення на роботу в Києві. Однак у день перед переїздом його спіткала трагедія — помер батько. Проте, за словами Притули, він зіткнувся з добрим ставленням і майбутні колеги допомогли йому, зазначивши, що робоче місце буде закріпленим за Сергієм, поки він не оговтається та не зважиться на переїзд.

За словами шоумена, цей випадок назавжди змінив його світогляд: «Подібні речі дуже сильно впливають на твоє сприйняття світу. Я повірив у те, що цей світ добрий. Бо є добрі люди».

7 листопада 2005-го він провів свій прощальний ефір на тернопільському радіо і поїхав підкорювати столицю.

Притула зізнався, що саме Київ став місцем, де він зміг реалізувати себе як ведучий, актор і продюсер, хоча це ніколи не було чимось легким. Зірка нагадав, що у часи, коли більшість колег були російськомовними, він свідомо обрав українську, а також був засновником першого українськомовного гумор-шоу.

Сергій Притула / © facebook.com/serhiyprytula

Волонтер також згадав перші дні повномасштабного вторгнення 2022-го. Саме після цього його діяльність змінилася — телеведучий став одним із найпотужніших волонтерів країни, зібравши через свій фонд майже 10 мільярдів гривень допомоги для ЗСУ.

«Це були десятки тисяч рацій, тепловізорів, дронів, машин і аптечок. Бронетехніка, „Байрактари“ і супутник. У врятовані життя наших і знищення існування їхніх. Заради цього варто було жити. Варто було працювати. Варто було переїхати», — написав у дописі ведучий.

У фіналі свого допису Сергій натякнув, що незабаром оголосить про новий проєкт: «За кілька днів я запропоную вам щось дуже важливе і, на перший погляд, неможливе. Але я занадто часто чув фразу „це неможливо“, щоб звертати на неї увагу. Тому, готуйтеся!»

До слова, Сергій Притула вже не працює ані на радіо, ані на телебаченні. Від початку повномасштабної війни він повністю занурився у волонтерство.

