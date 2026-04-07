Зірковий перукар чесно висловився про роботу з Кароль і Нікітюк та хто з них більш вимогливий

Леся Нікітюк, Михайло Прус, Тіна Кароль

Зірковий перукар Михайло Прус відверто поділився, як працюється з одними з найвідоміших клієнток українського шоубізнесу — Тіною Кароль та Лесею Нікітюк.

За словами майстра, співпраця з обома триває вже багато років, однак формат спілкування залишається суто професійним, хоч і доволі тісним. Зокрема, з Нікітюк вони разом працюють майже десятиліття, і за цей час ведуча не лише спостерігала за його професійним зростанням, а й давала поради, які вплинули на його розвиток. Перукар навіть зізнався, що був обізнаний про її вагітність ще до публічного оголошення та встиг побачити її сина.

«Не скажу, що ми кожного дня спілкуємося. І робимо це тільки в робочих рамках. Але це дуже тісний контакт. Ми майже вісім-дев’ять років ми працюємо з Лесею. Вона бачила всі мої етапи зростання. І вона мені підказувала, як робити чи ні. Я їй вдячний за той досвід. Знав (про вагітність — прим. ред.), але на дуже фінальних етапів. Сина бачив, хорошенький такий», — поділився перукар в інтерв’ю Славі Дьоміну.

Водночас робота з Кароль, каже Прус, — це зовсім інший рівень відповідальності. Саме він допомагав артистці у пошуках її фірмового стилю, і кожен образ потребує максимальної точності. За його словами, співачка доволі вимоглива, і це хоч і створює певну напружену атмосферу, але, за словами Михайла, мотивує розвиватися й працювати на межі можливостей.

«Я був тією людиною, до кого Тіна прийшла в пошуках своєї зачіски. Це підвищена ступінь відповідальності. Інколи це буває дуже складно, бо ти не можеш припуститися помилки, бо репутаційно ти зникнеш. Можливо, це й мінус максимальної напруги, але для мене плюс, що ти робиш зачіску такій зірці. Для мене складність у великій вимогливості», — пояснив Прус.

Підсумовуючи, стиліст зазначив, що з Нікітюк у роботі більше легкості та гумору, тоді як Кароль — перфекціоністка і «досягаторка», яка ставить високу планку як для себе, так і для команди.

«З Лесею більш гумору й легкого вайбу. Тіна досягаторка, як і я. За два роки від неї також взяв багато порад. Але це різні люди», — зауважив Михайло Прус.

Нагадаємо, нещодавно Леся Нікітюк показала свого дев’ятимісячного сина Оскара та замилувала його стильним головним убором.