Зірковий стиліст розкрив секрети зачісок Могилевської і Кароль

Наталя Могилевська, Іван Морозов, Тіна Кароль

Реклама

Зірковий стиліст Іван Морозов, відомий своєю співпрацею з багатьма українськими зірками, прокоментував їх образи на сцені і в житті, а також розкрив справжній стан волосся.

На думку майстра, стиль зачісок і образи багатьох топових зірок видаються йому достатньо вдалими, хоча він і не розуміє, чому деякі з них все ж таки бояться експериментів над собою. Так, в інтерв’ю YouTube-проєкту ТСН.ua Морозов оцінив зачіски Ірини Білик, Тіни Кароль, Маші Єфросиніної, Джамали і Наталії Могилевської.

Ірина Білик

"Вона вже як Мадонна, чи як Шер. При ній є все. У неї створений свій візуальний образ, від якого вона може відходити хоч кожен день. Це людина-історія, тому вона має право виглядати так, як вона захоче. Може, й не всі її перевтілення вдалі, але вона виглядає так, як відчуває сама".



Реклама

Тіна Кароль

"Раніше вона була мені більш цікавою, бо дуже часто ми могли помічати зміну образу. Вона була веселою та грайливою, а зараз – стримана й класична, і притримується інтелігентного образу. На початку кар'єри Тіна була зовсім інакшою. Якби я був психологом, я би сказав, що за цим образом ховається людина, яка боїться показати себе. І що вона змушує всіх бачити не ту особистість, ким є насправді".

Маша Єфросиніна

"Маша достатньо стримана особистість. Вона майже не зраджує своєму кольору та довжині, грається лише трохи, роблячи вище чи нижче каре. У Маші достатньо густе своє волосся. Їй не можна додавати світлі пасма, бо вона одразу загубиться. Це дуже вдалий образ, в якому нічого не треба змінювати"

Джамала

"Джамала — людина, яка не боїться перевтілюватися. Одна з небагатьох артисток, яка вдало поєднує стиль і відчуття смаку. Йде в ногу з тенденціями. Єдине, що я б, напевно, радив по волоссю – не повертатися до коротких стрижок. Легкі структурні об’єми, хвильки – це саме її. Коротка довжина волосся не актуальна для неї. Важливо враховувати параметри фігури, коли ми говоримо про довжину, густину волосся".

Наталія Могилевська

"Могилевська свого часу ходила з каре й то були перуки, я впевнений. Думаю, що у неї є відпрацьоване бачення самої себе. Знаю, що вона ніколи не змінює своїх перукарів протягом років. З одного боку стабільність це дуже добре, а з іншого — людина дуже консервативна. Як і багато інших артисток, вона теж користується перуками, вони всі у неї в одному стилі".

Реклама

Нагадаємо, раніше стиліст розніс зачіски Полякової та Камалії і розкрив їх секрети.