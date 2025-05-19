Зірковий стиліст розповів, чим його шокувала Оксана Марченко і як вмовив Олену Кравець змінити стиль

Олена Кравець, Іван Морозов, Оксана Марченко

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Відомий майстер стилю серед зірок шоубізнесу відкрив у Києві салон і пригадав свою співпрацю зі знаменитостями.

Нещодавно в Києві відбулося відкриття б'юті-центру, одним з співвласників якого є відомий стиліст Іван Морозов. На його рахунку – співпраця з багатьма українськими зірками, серед них Олена Кравець, Mamarika, Альона Омаргалієва, Ірина Сопонару та інші. Журналісти ТСН.ua розпитали Морозова про забаганки знаменитостей, і як він взагалі потрапив у шоубізнес.

"Все почалося з "Фабрики зірок", де я був головним стилістом проєкту. Потім у мене був восьмирічний контракт з гуртом “НеАнгели". Але старт моєї кар'єри почався саме зі співпраці з Оксаною Марченко, коли я потрапив гримером на її ток-шоу. Згодом я навіть був з невеликої кількості людей, які мали можливість приїжджати до неї додому", – розповідає зірковий стиліст.

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Оксана Марченко

До слова, Морозов також пригадав, як його неприємно вразила поведінка колишньої зірки ТБ Оксани Марченко, яка, нагадаємо, зараз перебуває в розшуку в Україні, а в Росії продовжує зніматися в шоу: "Вона ніколи не зверталася до мене на ім'я, можливо, і не знала навіть, як мене звати. Особисто в мене не було з нею ніяких конфліктів, але я був свідком деяких неприємних сцен. Наприклад, як вона з гримерки грубо виганяла стилістів, або в їх голови летіли чоботи".

Зараз Морозов будує кар'єру в Україні і однією з його постійних клієнток є відома артистка і телеведуча Олена Кравець: "Олена до мене звернулася з єдиним проханням – аби люди побачили її зовсім іншою. Тобто аби дійсно була різниця між "до" і "після". Я дуже боявся, що вона не погодиться на мої пропозиції, але цього не сталося. Вона легка і комфортна в роботі. Вона як молоде дівчисько, яке підтримує кожну авантюрну ідею. Ми "погралися" з довжиною, а також з маскуванням точкової сивини. Зараз є багато секретів, як її не фарбувати, щоб вона не виглядала штучно, але й зробити її максимально непомітною".

Олена Кравець

До слова, до 2022 року стиліст переважно проживав в Лос-Анджелесі, але з початком повномасштабної війни повністю переїхав до Києва. "Насправді я вже будував свою кар'єру в Америці, у мене був контракт з величезною продакшн-компанією. Я потрапив до продюсерського центру Мікі Рурка, працював гримером в його команді. І мені треба було просто оновити візу, задля чого я і повернувся до України. Аж тут почалася війна. Я зрозумів, що це знак. Тому тепер своє життя пов'язую тільки з Україною", – поділився з ТСН.ua Іван Морозов.

Нагадаємо, нещодавно на кардинальну зміну образу також наважилася Мадонна.

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