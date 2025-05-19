ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1297
Час на прочитання
3 хв

Зірковий стиліст розповів, чим його шокувала Оксана Марченко і як вмовив Олену Кравець змінити стиль

Іван Морозов поділився спогадами про роботу з зірковими клієнтами.

Автор публікації
Фото автора: Анна Севастьянова Анна Севастьянова
Олена Кравець, Іван Морозов, Оксана Марченко

Олена Кравець, Іван Морозов, Оксана Марченко

Відомий майстер стилю серед зірок шоубізнесу відкрив у Києві салон і пригадав свою співпрацю зі знаменитостями. 

Нещодавно в Києві відбулося відкриття б'юті-центру, одним з співвласників якого є відомий стиліст Іван Морозов. На його рахунку – співпраця з багатьма українськими зірками, серед них Олена Кравець, Mamarika, Альона Омаргалієва, Ірина Сопонару та інші. Журналісти ТСН.ua розпитали Морозова про забаганки знаменитостей, і як він взагалі потрапив у шоубізнес.

"Все почалося з "Фабрики зірок", де я був головним стилістом проєкту. Потім у мене був восьмирічний контракт з гуртом “НеАнгели". Але старт моєї кар'єри почався саме зі співпраці з Оксаною Марченко, коли я потрапив гримером на її ток-шоу. Згодом я навіть був з невеликої кількості людей, які мали можливість приїжджати до неї додому", – розповідає зірковий стиліст. 

Оксана Марченко

Оксана Марченко

До слова, Морозов також пригадав, як його неприємно вразила поведінка колишньої зірки ТБ Оксани Марченко, яка, нагадаємо, зараз перебуває в розшуку в Україні, а в Росії продовжує зніматися в шоу: "Вона ніколи не зверталася до мене на ім'я, можливо, і не знала навіть, як мене звати. Особисто в мене не було з нею ніяких конфліктів, але я був свідком деяких неприємних сцен. Наприклад, як вона з гримерки грубо виганяла стилістів, або в їх голови летіли чоботи".

Зараз Морозов будує кар'єру в Україні і однією з його постійних клієнток є відома артистка і телеведуча Олена Кравець: "Олена до мене звернулася з єдиним проханням – аби люди побачили її зовсім іншою. Тобто аби дійсно була різниця між "до" і "після". Я дуже боявся, що вона не погодиться на мої пропозиції, але цього не сталося. Вона легка і комфортна в роботі. Вона як молоде дівчисько, яке підтримує кожну авантюрну ідею. Ми "погралися" з довжиною, а також з маскуванням точкової сивини. Зараз є багато секретів, як її не фарбувати, щоб вона не виглядала штучно, але й зробити її максимально непомітною".

Олена Кравець

Олена Кравець

До слова, до 2022 року стиліст переважно проживав в Лос-Анджелесі, але з початком повномасштабної війни повністю переїхав до Києва. "Насправді я вже будував свою кар'єру в Америці, у мене був контракт з величезною продакшн-компанією. Я потрапив до продюсерського центру Мікі Рурка, працював гримером в його команді. І мені треба було просто оновити візу, задля чого я і повернувся до України. Аж тут почалася війна. Я зрозумів, що це знак. Тому тепер своє життя пов'язую тільки з Україною", – поділився з ТСН.ua Іван Морозов.

Нагадаємо, нещодавно на кардинальну зміну образу також наважилася Мадонна.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie