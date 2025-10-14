Зірковий стиліст розсекретив чоловіка Смеюхи з "НЕАНГЕЛІВ": "Віка будує сім'ю"

Вікторія Смеюха та Іван Морозов

Зірковий стиліст Іван Морозов розсекретив чоловіка колишньої учасниці гурту "НЕАНГЕЛИ", співачки Вікторії Смеюхи.

Виконавиця з початком повномасштабної війни уникає публічності та практично не виходить на зв'язок. Ще понад рік тому з'ясувалось, що артистка народила первістка. А це ж стиліст Іван Морозов на проєкті "ЖВЛ представляє" розкрив більше подробиць з особистого життя Смеюхи. Так, виконавиця наразі перебуває в Італії. Там вона не сама, а з сім'єю. Зокрема, в артистки є чоловік. Щоправда, з ким саме Вікторія в стосунках – лишається невідомо. Іван Морозов говорить, що наразі вони не спілкуються, як робили це раніше.

"З Вікою наше спілкування призупинене. Ми не сварились, мине били горщики. Віка вибудовує свою лінію життя. Знаю, що має маленьку дитину, має чоловіка, будує сім'ю", - запевнив Іван Морозов.

Вікторія Смеюха / © instagram.com/vikanablack

Зазначимо, Вікторія Смеюха з початком повномасштабної війни стала уникати публічності, через що довкола неї з'явилося чимало пліток. Подейкували, що вона взагалі виїхала до Росії. Згодом сама виконавиця все це спростувала. Артистка перебувала в Києві, але потім все ж таки виїхала за кордон, а саме до Італії. Там виконавиця народила первістка.

