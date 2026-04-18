Зірковий учитель Руслан Ігорович уперше став батьком та замилував фото новонародженого сина

Руслан Циганков

Реклама

Руслан Циганков став батьком, зірковий вчитель фізики та інформатики разом із дружиною Катериною зустрів народження первістка — сина Ореста.

Радісну новину педагог повідомив особисто у соцмережах. Подія відбулася 16 квітня 2026 року. Для пари це перша дитина. Ім’я хлопчика обрали Орест. У Мережі допис швидко почали поширювати шанувальники. Новина стала несподіваною для багатьох підписників. Руслан поділився також теплим сімейним фото з пологового будинку.

«16.04.2026 на світ з’явився ще один українець, Орест Русланович. Дякую тобі, кохана, ” — написав Руслан Ігорович.

Реклама

Руслан Циганков / © instagram.com/ruslan.tsyhankov

Після народження сина вчитель не приховував емоцій і подякував дружині за підтримку. У їхній історії це новий важливий етап, який подружжя зустріло разом. Раніше Руслан нечасто ділився особистим життям, проте останні місяці став відкритішим у мережі. Пара одружилася зовсім нещодавно — у грудні.

Руслан Циганков відомий як викладач фізики та інформатики київського ліцею №176. Широку популярність він здобув завдяки освітнім відео в TikTok та Instagram, де просто пояснює складні теми. Окрім роботи з учнями, педагог займається волонтерством і підтримує українських військових.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що 44-річна зірка Голлівуду Наталі Портан вагітна втретє.