Гламур
618
1 хв

Зірковий учитель Руслан Ігорович уперше став батьком та замилував фото новонародженого сина

У сім’ї Циганкова поповнення. Народився первісток — син Орест.

Анастасія Гребешко
Руслан Циганков

Руслан Циганков став батьком, зірковий вчитель фізики та інформатики разом із дружиною Катериною зустрів народження первістка — сина Ореста.

Радісну новину педагог повідомив особисто у соцмережах. Подія відбулася 16 квітня 2026 року. Для пари це перша дитина. Ім’я хлопчика обрали Орест. У Мережі допис швидко почали поширювати шанувальники. Новина стала несподіваною для багатьох підписників. Руслан поділився також теплим сімейним фото з пологового будинку.

«16.04.2026 на світ з’явився ще один українець, Орест Русланович. Дякую тобі, кохана, ” — написав Руслан Ігорович.

Руслан Циганков / © instagram.com/ruslan.tsyhankov

Після народження сина вчитель не приховував емоцій і подякував дружині за підтримку. У їхній історії це новий важливий етап, який подружжя зустріло разом. Раніше Руслан нечасто ділився особистим життям, проте останні місяці став відкритішим у мережі. Пара одружилася зовсім нещодавно — у грудні.

Руслан Циганков відомий як викладач фізики та інформатики київського ліцею №176. Широку популярність він здобув завдяки освітнім відео в TikTok та Instagram, де просто пояснює складні теми. Окрім роботи з учнями, педагог займається волонтерством і підтримує українських військових.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що 44-річна зірка Голлівуду Наталі Портан вагітна втретє.

