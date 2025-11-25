Зірку "Американського пирога" Тару Рід в неадекватному стані госпіталізували до лікарні

Тара Рід / © Associated Press

Американську акторку Тару Рід, яка знімалась у фільмі "Американський пиріг", в неадекватному стані госпіталізували до лікарні.

Інцидент трапився пізно ввечері у суботу, 22 листопада, повідомляє TMZ. Артистка зупинилась в готелі, неподалік від Чикаго. Вона спустилась до бару, аби випили келих вина та покурити. Акторка згодом почала неадекватно поводитися, що довелося викликати медиків. На відео, яке зняли очевидці, Тару Рід намагалися всадовити в крісло колісне, але коли спроби виявились марними, її на ношах відвели до карети швидкої, після чого доставили до лікарні.

Знаменитість вже прокоментувала інцидент. Тара Рід стверджує, що їй у напій підсипали наркотичні речовини. Вона говорить, що замовила на барі келих вина, після чого вийшла покурити. Коли акторка повернулась, то напій був прикритий серветкою, яку вона, за її словами, не залишала. Тим не менш, вино Тара випила. Акторка говорить, що після цього взагалі нічого не пам'ятає до моменту, коли прокинулась на лікарняному ліжку.

Тим часом очевидці коментують, що поведінка Тари Рід спочатку дійсно не викликала занепокоєння. Акторка різко змінилась, коли бар зачинився і всі перейшли до вестибюля.

Тара Рід також зазначає, що наразі розглядає можливість подати заяву до поліції, аби з'ясувати, що сталось. Тим часом правоохоронці говорять, що відповідних звернень про підсипання наркотиків поки що не отримували. До речі, у минулому в Тари Рід були проблеми зі зловживанням наркотичних речовин.

