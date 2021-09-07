Зірку "Дротів" Майкла К. Вільямса знайшли мертвим у квартирі в Нью-Йорку

Зірку "Дротів" Майкла К. Вільямса знайшли мертвим у квартирі в Нью-Йорку

Акторові було 54 роки.

Американського актора Майкла Кеннета Вільямса, який зіграв Омара Літла у серіалі "The Wire" ("Дроти"), знайшли мертвим у квартирі в Нью-Йорку.

Про це у понеділок, 6 вересня, повідомили у місцевій поліції, пише AFP.

Зазначається, що зірці було 54 роки. "Він помер у квартирі в Брукліні", - розповів лейтенант Джон Грімпел з департаменту поліції Нью-Йорка.

Офіційна причина смерті Вільямса поки невідома. Водночас в низці американських ЗМІ пишуть про ймовірність передозування наркотиками.

Уродженець Брукліна здобув славу завдяки серіалу HBO "Дроти", в якому зіграв грабіжника, який спеціалізувався на затриманні наркоторговців у Балтіморі. Впродовж 2002-2008 років вийшло п'ять сезонів кримінального трилера.

Актор також відомий за роллю Чалкі Вайта у телесеріалі "Підпільна імперія".

Зауважимо, що Вільямс був номінований на премію "Еммі" за декілька ролей, зокрема у серіалі "Країні Лавкрафт" і фільмі "Бессі".

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