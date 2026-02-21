Зірку "Ейфорії" Зендею запідозрили в таємному весіллі з Томом Голландом

Зендея і Том Голланд / © Associated Press

Реклама

Зірку серіалу "Ейфорія" Зендею запідозрили в таємному весіллі з англійським актором Томом Голландом, який прославився завдяки ролі у фільмі "Людина-павук".

Знаменитості перебувають в стосунках від 2017 року. Вони тримають особисте життя в таємниці та неохоче діляться якимись подробицями. Проте все ж таки прихильниками зіркової пари таланить дізнатися, як розвивається їхній роман.

Том Голланд і Зендея / © Associated Press

Наприкінці 2024 року актори заручились. А це ж з'явились чутки, нібито Зендея та Том Голланд таємно уклали шлюб. Принаймні, на це вказує одна вагома деталь. Днями виданню Hello вдалося зазнімкувати Зендею. На безіменному пальці руки в неї виднілась золота каблучка, що неабияк схожа саме на обручку. До цього актора носила там іншу прикрасу. На безіменному пальці знаменитості раніше красувалась обручка з чималим діамантом, з яким Том Голланд їй освідчився. Тож, користувачі припускають, що зміна прикраси свідчить про шлюб.

Реклама

Зазначимо, про стосунки Тома Голланда та Зендеї мало що відомо, адже вони віддають перевагу тримати особисте подалі від сторонніх очей. Актори познайомились 2017 на знімальному майданчику фільму "Людина-павук: Повернення додому", після чого незабаром й почали зустрічатися. На початку 2025 року з'явились чутки про заручини пари після того, як Зендея на "Золотому глобусі" засвітила обручку. Згодом батько Тома Голланда підтвердив, що це правда. Виявилось, що актори заручились ще у грудні 2024-го.

Саме на церемонії "Золотий глобус-2025" Зендея засвітила обручку / © Associated Press

Нагадаємо, нещодавно лідер українського гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець розсекретив таємне весілля з коханою. Згодом дружина артиста похизувалась їхніми незвичними обручками.