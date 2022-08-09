Зірку "Фантастичних звірів" після низки скандалів звинуватили у крадіжці зі зламом

Американський актор, зірка "Фантастичних звірів і де їх шукати" Езра Міллер знову опинився у центрі скандалу.

29-річного музиканта, якого нещодавно звинуватили у насильстві, тепер піймали на крадіжці зі зламом.

Як пише TMZ, інцидент стався у штаті Вермонт у травні. Згідно зі звітом поліції, актор проник до приватного будинку у Стемфорді та вкрав кілька пляшок з алкоголем. Записи з камер відеоспостереження вказали на те, що зловмисником був саме Міллер.

Повідомляється, що напередодні Езрі висунули звинувачення. Слухання має відбутися 26 вересня.

Нагадаємо, у березні 2022 року актор влаштував дебош у гавайському барі і накинувся на одного з відвідувачів. Згодом він увірвався до квартири подружжя, погрожував їм, вкрав особисті речі та побив дівчину стільцем.

На початку червня стало відомо, що Езра Міллер звинувачується у побитті та розбещенні юної дівчини. А ще пізніше — у викраденні жінки з трьома дітьми.

Попри усі ці скандали кіностудія Warner Bros. не поспішає усувати його від головної ролі у фільмі "Флеш", прем'єра якого запланована на 2023 рік.

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