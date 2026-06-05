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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
877
Час на прочитання
2 хв

Зірку фільмів "Джуманджі" та "Топ Ґан: Меверік" жорстоко вбили у власному будинку в США

Поліцейські вже затримали підозрюваного.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Джеймс Генді у фільмі "Джуманджі"

Джеймс Генді у фільмі "Джуманджі"

Американського актора Джеймса Генді, який знімався у фільмах «Джуманджі» та «Топ Ґан: Меверік», жорстоко вбили в США.

Трагедія сталася у середу, 3 червня, повідомляє видання People. 81-річного Джеймса Генді було знайдено мертвим на подвір’ї його власного будинку в місті Тарзана, Каліфорнія. Поліцейські вже затримали підозрюваного. Зазначається, що він сам зізнався у вбивстві.

Поліцейським зателефонував невідомий чоловік, який сказав наступне: «Я — син людський, я щойно вбив людину гріха». Коли поліцейські прибули на місце події, то виявили непритомного Джеймса Генді з ножовими пораненнями. Актора негайно доправили до лікарні, проте медики лише констатували його смерть.

Джеймс Генді у фільмі «Топ Ґан: Меверік»

Джеймс Генді у фільмі «Топ Ґан: Меверік»

Разом із тим поліцейські затримали чоловіка, який зізнався у вбивстві. Підозрюваним виявився 44-річний Майкл Гледхілл — син обраниці актора. Чоловіка заарештували та доправили до в’язниці.

Зазначимо, Джеймс Генді родом із Нью-Йорка. Він був актором, хоча й грав здебільшого другорядні ролі. Глядачі могли бачити його в таких картинах, як «Джуманджі», «Арахнофобія», «Логан», «Поліція Нью-Йорка», «Ріццолі та Айлз», «Морська поліція: Лос-Анджелес» та «Мислити як злочинець». Востаннє Джеймс Генді з’являвся на екранах, коли грав у фільмі «Топ Ґан: Меверік».

Нагадаємо, нещодавно американський актор із серіалу «Як я зустрів вашу маму» Нік Паскуаль отримав довічне ув’язнення. Таким чином його покарали за напад на колишню дівчину, якій він завдав 20 ударів ножем.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
877
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