Зірку "Форсажу" Віна Дізеля звинуватили у зґвалтуванні у готельному номері

Американського актора, зірку франшизи "Форсаж" Віна Дізеля звинуватили у сексуальних домаганнях.

Позов проти актора подала його колишня асистентка Аста Джонассон. Вона звинуватила Дізеля у тому, що він зґвалтував її в 2010 році і що всього за декілька годин після цього її звільнили з роботи.

У позові, який Джонассон подала до суду Лос-Анджелеса, вона стверджує, що Дізель напав на неї в номері готелю в Атланті, коли він працював над фільмом "Форсаж 5: Швидка п'ятірка", пише Reuters.

Він Дізель / Фото: Getty Images

У своєму позові Джонассон стверджує, що Дизель силою намацав її груди і поцілував, а перед цим розважався з іншими жінками у своєму готельному номері. Також потенційна жертва Дізеля розповіла, що він змусив її схопити його статевий орган. Хоча вона кричала йому, щоб він зупинився. Потім він притиснув її до стіни і мастурбував, дозволивши їй звільнитися тільки тоді, коли закінчив. Після цього актор, стверджує Джонассон, вийшов із готельного номера.

А через декілька годин, як стверджується в позові, Джонассон була звільнена з роботи помічником Дізеля.

У позові зазначається, що Джонассон зберігала мовчання протягом багатьох років, бо "боялася виступити проти одного з найкасовіших акторів у світі".

Він Дізель / Фото: Associated Press

"Він Дізель проігнорував чіткі заяви міс Джонассон про незгоду з його сексуальними домаганнями. Сексуальні домагання на робочому місці ніколи не припиняться, якщо впливові чоловіки будуть захищені від відповідальності", – заявив адвокат Джонассон.

Тим часом представники Віна Дізеля і сам актор зберігають мовчання і ніяк не відреагували на звинувачення у його бік.

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