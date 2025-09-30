Зірку "Форсажу" розшукує поліція: в чому звинувачують 46-річного актора

Тайріз Гібсон / © Associated Press

Американського актора та співака Тайріза Гібсона, який знімався у "Форсажі", розшукує поліція.

Правоохоронці Атланти, штат Джорджія, видали обшук на арешт артиста. Його звинувачують в жорсткому поводженні з тваринами. Річ у тім, що актор є власником чотирьох собак породи кане-корсо. Гібсон регулярно випускав їх на подвір'я без нагляду. Це закінчилося трагічним інцидентом. Один із собак актора загриз на смерть чотирилапого сусіда. Врешті, чоловік звернувся до поліції. Як виявилося, ще щонайменше п'ять осіб скаржилися на собак артиста, які перебували на подвір'ї без нагляду, пише CBS.

Спочатку Тайріз Гібсон заявляв, що віддасть чотирилапих Службі захисту тварин. Коли зоозахисники прибули, то актор попросив декілька днів, аби ухвалити остаточне рішення. У Службі повідомили, що у разі відмови їм видадуть ордер на обшук. Врешті, саме так і сталося. Тайріз Гібсон відмовився віддавати собак, тож департамент отримав ордер на обшук його майна, а також на арешт за жорстоке поводження з тваринами. Коли полійцейські прибули, то актора вдома не застали. Тим часом його собак все ж таки забрали зоозахисники.

До речі, Тайріз Гібсон особливо й не приховує своє місце перебування. Актор полетів до Дубаї, де відновлює психологічне здоров'я. Принаймні, саме так він стверджує в своєму Instagram.

Нагадаємо, нещодавно український співак Артем Пивоваров мав неприємний досвід із поліцією в США. Виконавець виступав у Нью-Йорку просто на вулиці. Однак артист не мав необхідного дозволу. Тож, поліцейські зупинили виступ виконавця.