ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
189
Час на прочитання
1 хв

Зірку "Гаррі Поттера" Емму Вотсон запідозрили в таємних заручинах: на її руці помітили обручку

Артистка вже понад рік перебуває в стосунках із новим бойфрендом, і в ЗМІ припускають, що пара планує укласти шлюб.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Емма Вотсон

Емма Вотсон / © Associated Press

Британську акторку Емму Вотсон, яка зіграла роль Герміони в серії фільмів "Гаррі Поттер", запідозрили в таємних заручинах.

Ці плітки виникли не на порожньому місці. Днями 35-річна артистка з'явилася на показі бренду Miu Miu. Папараці запримітили цікаву деталь. На безіменному пальці Емми Вотсон красувалася каблучка з діамантом, що була неабияк схожою на обручку.

Видання Daily Mail припускає, що знаменитість могла таємно заручитися з бойфрендом. До слова, вже понад рік акторка перебуває в стосунках Кіраном Брауном, з яким вона познайомилася під час навчання на магістратурі в Оксфордському університеті. Чоловік наразі здобуває там ступінь доктора філософії. Сама ж знаменитість наразі не коментує чутки про ймовірні заручини.

Емма Вотсон засвітила обручку на безіменному пальці / © Getty Images

Емма Вотсон засвітила обручку на безіменному пальці / © Getty Images

Нагадаємо, тим часом українська акторка Ангеліна Самчик офіційно виходить заміж. Бойфренд артистки – Євген Лісничий – освідчився їй.

Дата публікації
Кількість переглядів
189
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie