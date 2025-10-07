Зірку "Гаррі Поттера" Емму Вотсон запідозрили в таємних заручинах: на її руці помітили обручку

Емма Вотсон / © Associated Press

Британську акторку Емму Вотсон, яка зіграла роль Герміони в серії фільмів "Гаррі Поттер", запідозрили в таємних заручинах.

Ці плітки виникли не на порожньому місці. Днями 35-річна артистка з'явилася на показі бренду Miu Miu. Папараці запримітили цікаву деталь. На безіменному пальці Емми Вотсон красувалася каблучка з діамантом, що була неабияк схожою на обручку.

Видання Daily Mail припускає, що знаменитість могла таємно заручитися з бойфрендом. До слова, вже понад рік акторка перебуває в стосунках Кіраном Брауном, з яким вона познайомилася під час навчання на магістратурі в Оксфордському університеті. Чоловік наразі здобуває там ступінь доктора філософії. Сама ж знаменитість наразі не коментує чутки про ймовірні заручини.

Емма Вотсон засвітила обручку на безіменному пальці / © Getty Images

