- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 189
- Час на прочитання
- 1 хв
Зірку "Гаррі Поттера" Емму Вотсон запідозрили в таємних заручинах: на її руці помітили обручку
Артистка вже понад рік перебуває в стосунках із новим бойфрендом, і в ЗМІ припускають, що пара планує укласти шлюб.
Британську акторку Емму Вотсон, яка зіграла роль Герміони в серії фільмів "Гаррі Поттер", запідозрили в таємних заручинах.
Ці плітки виникли не на порожньому місці. Днями 35-річна артистка з'явилася на показі бренду Miu Miu. Папараці запримітили цікаву деталь. На безіменному пальці Емми Вотсон красувалася каблучка з діамантом, що була неабияк схожою на обручку.
Видання Daily Mail припускає, що знаменитість могла таємно заручитися з бойфрендом. До слова, вже понад рік акторка перебуває в стосунках Кіраном Брауном, з яким вона познайомилася під час навчання на магістратурі в Оксфордському університеті. Чоловік наразі здобуває там ступінь доктора філософії. Сама ж знаменитість наразі не коментує чутки про ймовірні заручини.
Нагадаємо, тим часом українська акторка Ангеліна Самчик офіційно виходить заміж. Бойфренд артистки – Євген Лісничий – освідчився їй.