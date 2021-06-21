Зірку "Кадетів" Головіна звинуватили у сексуальних домаганнях

Заяву до поліції подала акторка Дар'я Мітічашвілі.

Відомого російського актора, зірку серіалу "Кадети" Олександра Головіна звинуватили у сексуальних домаганнях.

За словами артистки театру і кіно Дар'ї Мітічашвілі, яка подала відповідну заяву у поліцію, неприємний інцидент стався в п'ятницю ввечері в одному з московських барів.

У своєму Instagram дівчина опублікувала пост, в якому заявила, що 32-річний Головін, перебуваючи напідпитку, заліз їй під спідницю та мацав її ноги.

Дар'я зажадала від кривдника вибачень, але, не почувши їх, написала відповідну заяву в поліцію.

"Мені наплювати наскільки відомий чоловік. Мені наплювати на те, що можливо колись він зробив щось корисне. Мені наплювати взагалі на всі "пом'якшувальні" моменти. Такого не повинно бути! Чи повинен актор О. Головін залазити своїми брудними руками вам під спідницю. І чистими теж. І навіть в рукавичках, якщо ви не давали згоди! Не повинні дівчата, які стоять поруч, посміхатися йому в той момент, коли ти питаєш чи у своєму він розумі. Не повинна людина замість вибачень продовжувати поливати тебе помиями. Не повинні його друзі розповідати, що професія актора може виправдати подібні дії!", - написала акторка.

На звинувачення одразу відреагували у команді Головіна. Його представниця Ганна Стародумова заявила виданню "Известия", що Олександр "точно не домагався ні до кого". На її думку, "нікому не відомі артистки просто хочуть попіаритися".

instagram.com/s.a.n.e.k13

"Він ні до кого не домагався. Все це нахабна брехня і провокація. Він не з таких людей, які будуть до когось чіплятися", - заявила Ганна.

Нагадаємо, не так давно у секс-скандал з домаганнями потрапив відомий композитор Костянтин Меладзе. Першою про харасмент з боку знаменитості натякнула відома співачка Ані Лорак.

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