Зірку "Людини-павука" Голланда з тяжкими травмами забрали швидкою до лікарні просто зі знімань

З актором стався нещасний випадок під час виконання одного з трюків.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Том Голланд

Том Голланд / © Associated Press

Зірку фільму “Людина-павук”, британського актора Тома Голланда терміново забрали до лікарні каретою швидкої допомоги просто зі знімального майданчика.

Неприємний інцидент трапився ще у п'ятницю, 19 вересня, однак лише зараз про це стало відомо громадськості. Як пише Daily Mail, Том Голланд травмувався під час виконання одного з трюків. Актор впав та розбив голову. На знімальний майданчик негайно викликали карету швидкої допомоги, яка забрала артиста до лікарні. У зірки Голлівуду діагностували струс мозку.

Тим часом творцям нової частини фільму про "Людину-павука" довелося тимчасово зупинити знімання. Вважається, що пауза в роботі над стрічкою триватиме декілька тижнів, доки Том Голланд не одужає.

Том Голланд / © Associated Press

Том Голланд / © Associated Press

Нагадаємо, нещодавно Том Голланд відверто розповів про свої невиліковні розлади. Також актор зізнався, як це впливає на його кар'єру.

