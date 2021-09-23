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Зірку мемів та відомого актора паралізувало після захворювання на COVID-19

Зірку мемів та відомого актора паралізувало після захворювання на COVID-19

Зірку мемів та відомого актора паралізувало після захворювання на COVID-19

Джеррі Мессінг / instagram.com/flappy.fedora

Джеррі Мессінг не може самостійно стояти і ходити.

Відомий американський актор, який зіграв у серіалі "Хулігани та ботани" Джеррі Мессінг ошелешив наслідками боротьби з коронавірусом.

Так, 35-річний знаменитість, який 2013 року став зіркою інтернет-мемів, залишився частково паралізованим. Як розповів Джеррі виданню TMZ, у серпні цього року він підхопив COVID-19. Актора госпіталізували та підключили до апарату ШВЛ.

Нещодавно чоловіка виписали з відділення інтенсивної терапії, але не все минуло добре. Мессінг не може рухати руками і ногами, самостійно стояти і ходити. Джеррі поділився, що займається фізіотерапією і використовує тренажер, щоб ноги знову працювали. Лікарі сказали знаменитості, що його одужання триватиме деякий.

Джеррі Мессінг / © instagram.com/flappy.fedora
Джеррі Мессінг / instagram.com/flappy.fedora

Як йдеться у повідомленні, актор отримав свою першу дозу вакцини Pfizer до того, як захворів. Джеррі ще не завершив процес вакцинації - лікарі хочуть, щоб він почекав, коли він повністю одужає.

Зауважимо, Джеррі також зіграв роль Пагслі в фільмі "Возз'єднання сім'ї Аддамс". Втім, шаленої популярності він здобув завдяки мему в Мережі "Tips Fedora" після публікації свого фото з капелюхом. Мем був спрямований на вираження саркастичної подяки або на демонстрацію недружнього вітання.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Gentle Sir (@neckbeardfancy)

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