Зірку "Месників" Джеремі Реннера виписали з лікарні після того, як його переїхала снігоприбиральна машина

Голлівудська зірка Джеремі Реннер, відомий багатьом за роллю у фільмі "Месники", після нещасного випадку з ратраком, повернувся з лікарні додому.

Про це Реннер повідомив особисто. Артист залишив пост у Twitter, в якому поділився, що був дуже радий нарешті подивитися нову серію багатосерійного кримінального трилера "Мер Кінгстауна" з родиною вдома. Зазначимо, що у цьому серіалі Реннер зіграв головну роль:

"Попри те, що мій мозок перебуває у тумані через відновлення, я був дуже схвильований подивитися 201-й епізод з моєю родиною вдома", - написав Реннер.

Джеремі Реннер / Фото: twitter.com/JeremyRenner

Нагадаємо, що з Джеремі Реннером стався нещасний випадок просто на початку року. 1 січня, коли актор розчищав дорогу біля будинку на ратраці, снігоприбиральна машина його випадково переїхала. Це сталося, коли артист вийшов з ратраку, аби поговорити з родичем. Раптом транспортний засіб рушив і реннер спробував зупинити його на ходу, але сам попав під ратрак.

Джеремі Реннер / Фото: instagram.com/jeremyrenner

У результаті інцидента актор втратив дуже багато крові, його екстрено доставили до лікарні, де зробили дві операції на нозі. Подейкують, що на реабілітацію Реннера знадобиться не один рік. Навіть ширилися чутки, що у артиста настільки сильно постраждала нога, що її можуть ампутувати.

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