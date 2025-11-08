- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 131
- Час на прочитання
- 1 хв
Зірку "Месників" Джеремі Реннера звинуватили у домаганнях та погрозах: що відомо
Режисерка Йі Чжоу заявила, що Джеремі Реннер використав її, а потім відмовився визнавати їхні стосунки.
Китайська режисерка та продюсерка Йі Чжоу звинуватила актора Marvel Джеремі Реннера, відомого за ролями у кінострічках «Месники», «Соколине око», «Мер Кінгстауна» та інших, в агресивній поведінці, домаганнях та погрозах після того, як їхні стосунки зіпсувалися.
За словами Чжоу, Реннер надсилав їй відверті фото та відео, намагаючись отримати прихильність дівчини. Коли ж вона почала відсторонюватися, актор нібито пригрозив звернутися до імміграційної служби.
«Він переконав мене у своїй щирості, сказавши, що давно неодружений і відкритий до довгострокових стосунків. Я вірила в нього, у силу кохання та у можливість спокути», — розповіла режисерка Daily Mail.
Чжоу зізналася, що через страх за власну безпеку довго не наважувалася говорити про пережите. Вона пригадала один інцидент, коли Реннер випив пляшку вина під час робочої зустрічі в його домі: «Він кричав впродовж двох годин. Я злякалася, замкнулася в кімнаті й надсилала своє місцезнаходження батькам і колегам».
Режисерка стверджує, що актор використав її, а потім відмовився визнавати їхні стосунки та спільну роботу. Станом на зараз сам Джеремі Реннер не дав жодного коментаря щодо цих звинувачень.
Нагадаємо, нещодавно 70-річний актор Marvel Келсі Греммер став батьком увосьме — його молодша на 25 років дружина подарувала сина. Голлівудська зірка вже виховує дітей від чотирьох різних жінок.