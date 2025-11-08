ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
131
Час на прочитання
1 хв

Зірку "Месників" Джеремі Реннера звинуватили у домаганнях та погрозах: що відомо

Режисерка Йі Чжоу заявила, що Джеремі Реннер використав її, а потім відмовився визнавати їхні стосунки.

Автор публікації
Фото автора: Злата Ковтун Злата Ковтун
Джеремі Реннер та Йі Чжоу

Джеремі Реннер та Йі Чжоу

Китайська режисерка та продюсерка Йі Чжоу звинуватила актора Marvel Джеремі Реннера, відомого за ролями у кінострічках «Месники», «Соколине око», «Мер Кінгстауна» та інших, в агресивній поведінці, домаганнях та погрозах після того, як їхні стосунки зіпсувалися.

За словами Чжоу, Реннер надсилав їй відверті фото та відео, намагаючись отримати прихильність дівчини. Коли ж вона почала відсторонюватися, актор нібито пригрозив звернутися до імміграційної служби.

«Він переконав мене у своїй щирості, сказавши, що давно неодружений і відкритий до довгострокових стосунків. Я вірила в нього, у силу кохання та у можливість спокути», — розповіла режисерка Daily Mail.

Джеремі Реннер / © Associated Press

Джеремі Реннер / © Associated Press

Чжоу зізналася, що через страх за власну безпеку довго не наважувалася говорити про пережите. Вона пригадала один інцидент, коли Реннер випив пляшку вина під час робочої зустрічі в його домі: «Він кричав впродовж двох годин. Я злякалася, замкнулася в кімнаті й надсилала своє місцезнаходження батькам і колегам».

Режисерка стверджує, що актор використав її, а потім відмовився визнавати їхні стосунки та спільну роботу. Станом на зараз сам Джеремі Реннер не дав жодного коментаря щодо цих звинувачень.

Нагадаємо, нещодавно 70-річний актор Marvel Келсі Греммер став батьком увосьме — його молодша на 25 років дружина подарувала сина. Голлівудська зірка вже виховує дітей від чотирьох різних жінок.

Дата публікації
Кількість переглядів
131
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie