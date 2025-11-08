Зірку "Месників" Джеремі Реннера звинуватили у домаганнях та погрозах: що відомо

Джеремі Реннер та Йі Чжоу

Китайська режисерка та продюсерка Йі Чжоу звинуватила актора Marvel Джеремі Реннера, відомого за ролями у кінострічках «Месники», «Соколине око», «Мер Кінгстауна» та інших, в агресивній поведінці, домаганнях та погрозах після того, як їхні стосунки зіпсувалися.

За словами Чжоу, Реннер надсилав їй відверті фото та відео, намагаючись отримати прихильність дівчини. Коли ж вона почала відсторонюватися, актор нібито пригрозив звернутися до імміграційної служби.

«Він переконав мене у своїй щирості, сказавши, що давно неодружений і відкритий до довгострокових стосунків. Я вірила в нього, у силу кохання та у можливість спокути», — розповіла режисерка Daily Mail.

Джеремі Реннер / © Associated Press

Чжоу зізналася, що через страх за власну безпеку довго не наважувалася говорити про пережите. Вона пригадала один інцидент, коли Реннер випив пляшку вина під час робочої зустрічі в його домі: «Він кричав впродовж двох годин. Я злякалася, замкнулася в кімнаті й надсилала своє місцезнаходження батькам і колегам».

Режисерка стверджує, що актор використав її, а потім відмовився визнавати їхні стосунки та спільну роботу. Станом на зараз сам Джеремі Реннер не дав жодного коментаря щодо цих звинувачень.

