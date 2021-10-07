Зірку "Моєї прекрасної няні" Гаркаліна ввели у штучну кому

Актора під’єднали до апарату ШВЛ.

Днями російського актора та зірку серіалу "Моя прекрасна няня" Валерія Гаркаліна госпіталізували з коронавірусом до лікарні.

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Стан актора лише погіршувався, тому його перевели до реанімації та під’єднали до апарату ШВЛ.

До слова, в артиста діагностували критичну стадію пневмонії, а також серйозне ураження легень - 75-85% , пише Telegram-канал Baza. Наразі Гаркалін перебуває у стані штучної коми.

Зазначається, що хвороба у чоловіка розвивається на тлі хронічних проблем з серцем.

Валерій Гаркалін в Серіалі "Моя прекрасна няня" / скріншот з відео

Нагадаємо, Валерій Гаркалін – відомий російський актор. Артисту 67 років. Він знімався у таких фільмах, як "Ширлі-мирлі", "Конвалія срібляста", "Андерсен. Життя без любові", "Дітки напрокат", та серіалах - "Будинок шкереберть" та "Моя прекрасна няня".

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