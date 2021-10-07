Зірку "Моєї прекрасної няні" Гаркаліна ввели у штучну кому

Актора під’єднали до апарату ШВЛ.
Днями російського актора та зірку серіалу "Моя прекрасна няня" Валерія Гаркаліна госпіталізували з коронавірусом до лікарні.
Стан актора лише погіршувався, тому його перевели до реанімації та під’єднали до апарату ШВЛ.
До слова, в артиста діагностували критичну стадію пневмонії, а також серйозне ураження легень - 75-85% , пише Telegram-канал Baza. Наразі Гаркалін перебуває у стані штучної коми.
Зазначається, що хвороба у чоловіка розвивається на тлі хронічних проблем з серцем.
Нагадаємо, Валерій Гаркалін – відомий російський актор. Артисту 67 років. Він знімався у таких фільмах, як "Ширлі-мирлі", "Конвалія срібляста", "Андерсен. Життя без любові", "Дітки напрокат", та серіалах - "Будинок шкереберть" та "Моя прекрасна няня".
Читайте також: