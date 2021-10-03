Зірку "Моєї прекрасної няні" Ольгу Прокоф'єву госпіталізували з COVID-19

58-річна акторка перебуває у лікарні.

Російську акторку, зірку популярного серіалу "Моя прекрасна няня" Ольгу Прокоф'єву госпіталізували з COVID-19.

58-річна знаменитість, яка зіграла роль Жанни Аркадіївни, опинилася у московській лікарні, де їй діагностували коронавірус середньої тяжкості. Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

У повідомленні йдеться, що 28 вересня акторка відчула тривожні симптоми. Знаменитість поскаржилася на кашель і слабкість, після чого здала ПЛР-тест. У результаті коронавірус підтвердився. Спершу медики прописали Ользі домашнє лікування, але стан лише погіршувався. Тоді знаменитість викликала "швидку". У її легенях виявлено інфекцію в легкому ступені.

Нагадаємо, днями Ларису Гузєєву, яка назвала себе "абсолютною ватницею", госпіталізували у тяжкому стані. У ведучої була підозра на коронавірус та проблеми з нирками.

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