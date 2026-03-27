Зірку "Постукай в мої двері" Ханде Ерче затримали просто в аеропорту Стамбула

Ханде Ерче / © Associated Press

Зірку "Постукай у мої двері", турецьку акторку Ханде Ерче затримали просто в аеропорту Стамбула.

Артистка опинилась під слідством у межах розслідування справи щодо зберігання наркотиків в цілях особистого вживання або ж розповсюдження. Так, прокуратура Стамбула проводить операцію, аби боротися з наркозлочинністю. У межах справи правоохоронці видали ордери на арешт 16 підозрюваних. Серед них опинилась і Ханде Ерче.

Зазначається, що акторка перебувала за кордоном. Проте коли вона дізналась про ордер, то повернулась до Туреччини, адже стверджує, що їй приховувати нічого. Врешті, Ханде Ерче затримали в аеропорту, пише Sözcü.

Акторка вже з'явилась в суді, де надала свідчення. Після цього її направили до Інституту судової медицини, де в неї взяли волосся та кров на аналізи, аби встановити, чи вживала вона наркотичні речовини.

Зауважимо, Ханде Ерче славиться своєю доволі проросійською позицією. 2025 року вона не цуралась їздити до Росії, яка розв'язала в Україні війну, та брати участь у російських світських заходах.

