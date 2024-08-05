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Зірку "Рятувальників Малібу" Зака Ефрона екстрено госпіталізували до лікарні

Зірку "Рятувальників Малібу" Зака Ефрона екстрено госпіталізували до лікарні

Зак Ефрон / Фото: Associated Press

З артистом стався "неприємний інцидент в басейні" під час відпочинку в Іспанії.

Голлівудського актора, зірку фільму "Рятівники Малібу" Зака Ефрона екстрено госпіталізували до лікарні.

Як повідомляє видання TMZ, артистові знадобилася допомога лікарів під час відпочинку в Іспанії. Зокрема, з актором стався "неприємний інцидент в басейні" на орендованій віллі на Ібіці. Деталі не зазначаються, однак відомо, що Зака Ефрона помітили працівники, які витягнули його, ймовірно, непритомного з води та викликали лікарів.

Зак Ефрон / © Associated Press
Зак Ефрон / Фото: Associated Press

Згодом представник знаменитості вийшов на зв'язок та повідомив, що з ним все гаразд. Зірка Голлівуду провів у лікарні ніч, після чого його виписали. Деталі "неприємного інциденту" не розголошуються.

До речі, сам Зак Ефрон теж заспокоїв своїх прихильників. Актор в Instagram опублікував свіже фото, на якому займався спортом, та запевнив, що з ним все гаразд.

"Щасливий і здоровий. Дякую за побажання", - заспокоїв фанів артист.

Зак Ефрон / © instagram.com/zacefron
Зак Ефрон / Фото: instagram.com/zacefron

Нагадаємо, нещодавно українська акторка Дар'я Петрожицька показалася під крапельницями і налякала фанів. Артистка розповіла про проблеми зі здоров'ям.

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