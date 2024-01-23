Зірку "Сам удома", звинуваченого у домашньому насиллі, госпіталізовано

Відомий актор Девін Ретрей, який зіграв База в новорічній комедії "Сам удома", потрапив до лікарні у критичному стані.

Наразі причини госпіталізації невідомі. Втім, за словами члена родини Ретрея, 47-річна знаменитість вже "повернувся додому і відпочиває за призначенням лікаря", пише TMZ.

До слова, за збігом обставин самопочуття зірки різко погіршилося напередодні розгляду справи про домашнє насильство судом в Оклахомі 22 січня. Наразі судове засідання перенесено на лютий.

Девін Ретрей / Фото: Getty Images

Зазначимо, що інцидент з домашнім насиллям трапився ще 2021 року, коли актор відпочивав зі своєю ексдівчиною, ім'я якої не розголошується. Тоді Девін під впливом надмірної кількості алкоголю у їхньому готельному номері стиснув ексобраниці горло, прикриваючи рот іншою рукою. За свідченнями поліції, знаменитість також спричинив їй численні травми після того, як побив кулаками і жбурнув у стіл. Цікаво, що сам актор заперечує свою причетність до домашнього насильства.

Нагадаємо, це не перша ексобраниця Девіна Ретрея, яка заявляє про домашнє насильство з його боку. Так, 2017 року стався схожий інцидент з іншою ексдівчиною актора.

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