Зірку "Сексу і міста" Кріса Нота ще дві жінки звинуватили у секс-домаганнях

Одна з них - відома співачка.

Скандал довкола американського актора Кріса Нота, відомого завдяки ролі Містера Біга із "Сексу і міста, лише набирає обертів.

До слова, ще дві жінки звинуватили знаменитість у секс-домаганнях. Відома кантрі-співачка Ліза Джентіле розповіла, що неприємний інцидент трапився 2002 року. Тоді актор запропонував підвезти її до будинку, і вона погодилася.

Втім, вже вдома артист почав чіплятися до неї, силою намагався поцілувати та мацав груди. Виконавиця змогла його відштовхнути. Кріс розізлився та погрожував їй зруйнувати кар'єру, якщо вона наважиться комусь про це розповісти, пише Variety.

Кріс Нот / Associated Press

Також про домагання з боку Кріса Нота розповіла й дублерка серіалу "Секс і місто". Крістен заявила, що актор на знімальному майданчику "поводився токсично". Одного разу він почав чіплятися до неї: мацав її спину та сідниці. А одного разу Кріс Нот тицьнув пальцем на одну з дублерок та сказав: "Я хочу, щоб її зв'язали, заткнули рота кляпом і привели до мого трейлера", пише The Independent.

Кріс Нот / Associated Press

Нагадаємо, дві жінки розповіли, що Кріс Нот зґвалтував їх у 2004 та 2015 роках. Також про насильство з боку Кріса Нота заговорила відома акторка Зої Лістер-Джонс. Окрім того, Нот в 90-х зустрічався з моделлю Беверлі Джонсон. Втім, дівчина після розриву їхніх стосунків розповіла, що він постійно ревнував, бив та погрожував вбити її пса. Нещодавно ще одна жертва розповіла, що актор намагався її зґвалтувати 2010 року. Сам же Нот все заперечує.

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