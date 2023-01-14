Зірку серіалу "Кухня" Назарова почали "скасовувати" у Росії через підтримку України

Актора звільнили з театру у Москві через його критику повномасштабної війни РФ проти України.
Російського актора, зірку серіалу "Кухня" Дмитра Назарова почали "скасовувати" у росії через його активну підтримку України та відкриту критику повномасштабної війни рф проти України.
Як повідомляють росЗМП, Назарова та його дружину Ольгу Васильєву через їхню позицію проти путіна вже звільнили з московського художнього театру імені А. П. Чехова. Відповідний наказ підписав художній керівник театру, актор Костянтин Хабенський.
Подейкують, що Хабенський намагався затулити рота Назарову та його дружині і просив бути стриманими у своїх публічних висловлюваннях. Втім, артиста, який підтримує Україну, це не зупинило.
Окрім того, вистави за участі Назарова у російських містах почали масово скасовувати.
Зазначимо, що відомий російський актор Дмитро Назаров від початку повномасштабного вторгнення активно підтримує Україну та у своїх віршах та піснях відверто критикує кривавий режим путіна. Весь цей час артист перебував у Москві, де намагається пояснити росіянам, що насправді відбувається і закликає людей не вірити у кремлівську пропаганду.
Нагадаємо, що Дмитро Назаров ще до початку повномасштабного вторгнення РФ до України засуджував російську владу. Так, напередодні 9 травня 2021 року актор випустив вірш, у якому розкритикував святкування 9 травня у Росії, назвавши його "парадом безсилля".
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