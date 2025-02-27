Зірку серіалу "Сексуальна освіта" ув'язнили на понад 15 років за зґвалтування та педофілію

Британський актор Олександр Вествуд, який знімався у серіалі "Сексуальна освіта" від Netflix, відправився до в'язниці на 15,5 років.

Над артистом відбувся суд, де його визнали винним у вчиненні 26 злочинів сексуального характеру. Йдеться про домагання та зґвалтування. Злочини Вествуд скоював від юного віку проти дітей. Актор використовував зірковий статус та робив своїми жертвами вразливих. Сексуальні злочини, вчинені артистом, мали руйнівні наслідки для п'ятьох жертв, пише BBC.

Однак, сам Олександр Вествуд у суді поводився зухвало. Він демонстрував "байдуже ставлення" та "зарозумілість". Врешті, за вчинені злочини актор перебуватиме за ґратами 15,5 років. Вирок йому зменшили. На момент скоєння деяких злочинів він сам був неповнолітнім.

Олександр Вествуд / Фото: instagram.com/alexander.westwood

Зазначимо, суд у справі Олександра Вествуда розпочався восени 2024 року. Його звинувачували в домаганнях та зґвалтуванні. Злочини були скоєні з дітьми. Сам актор почав проявляти свою злочинну поведінку ще від раннього дитинства.

Нагадаємо, нещодавно зіркового фотографа Олександра Ктиторчука визнали винним у педофілії. Він перебуватиме за ґратами протягом 12 років.

Читайте також: