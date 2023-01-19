Зірку серіалу "Венздей" Персі Гайнса Вайта звинуватили у зґвалтуванні – ЗМІ

Зірку серіалу "Венздей", канадського актора Персі Гайнса Вайта, який зіграв Ксав'є Торпа, звинуватили у зґвалтуванні, домаганнях і надсиланні своїх оголених зображеннь та свого статевого органу дівчатам.

Щонайменше троє дівчат виступили зі звинуваченнями на адресу знаменитості і повідомили, що інциденти сталися, коли Вайту було від 17 до 20 років. Жертви домагань створили гештег #cancelpercy і за ним діляться своїми історіями.

Персі Гайнс Вайт у серіалі "Венздей"

Персі Гайнс Вайт зіграв Ксав'є у серіалі "Венздей" / Фото: instagram.com/wednesdaynetflix

Усі дівчата стверджують, що Вайт домагався їх, коли він навчався у середній школі у Торонто. Одна з жертв актора під ніком milkievich у Twitter поділилася, що він з друзями влаштовував вечірки, на яких запрошували, на їхню думку, "гарячих дівчат". Там їх напоювали і накурювали, аби потім зґвалтувати.

Дівчина зазначила, що на одній з таких вечірок Вайт її "атакував", коли вона була "занадто п'яна".

Ще одна дівчина розповіла, що Персі "чинив тиск і нападав на кількох її подруг, надсилав свою оголену натуру дівчатам проти їхньої волі" і називав жінок образливими іменами.

omg. yet another bit of proof for yall. he used to send pics like this to a group of minors disgusting pic.twitter.com/n5qxt2MOUV — aries PINNED #cancelpercy (@milkievich) January 19, 2023

Дівчина додала, що одна з її подруг намагався звернутися зі звинуваченнями до поліції, проте його не прийняли.

Після цих історій інші дівчата також почали ділитися власними інцидентами, пов'язаними з актором: "Знати, що він зробив зі мною та іншими жінками, огидно". Інша дівчина написала: "Він дозволив те, щоб мене зґвалтували в його підвалі, і коли він зателефонував мені з цього приводу, то найбільше переймався поліцією, а не тим, чи все зі мною гаразд".

YALL HERE IS PROOOOOFFFFFF FROM THE UNDERAGE GIRL. HE FUCKED HER AT 14. she did lie about being 16 to the public but he knew she was 14, also they were talking since 13 and i swore she told me they messed at 13 but maybe im wrong‍♀️ here's proof he knew she was 14 https://t.co/uzQ0PSPT1h — aries PINNED #cancelpercy (@milkievich) January 19, 2023

Як з'ясувалося, всі ці звинувачення можуть підтвердити свідки. Один з сусідів Персі пригадав історії своїх подруг, які бували в гостях в актора: " Я ріс поруч із ним та його друзями, і в мене було багато подружок, які розповідали мені про жахливі речі, які вони з ними робили". "Також ходила на деякі з його вечірок і була свідком того, як кілька дівчат піднімалися нагору… Опинившись нагорі, вони час від часу замикали двері. Лише за тиждень я почула ці історії… ".

Персі Гайнс Вайт зіграв Ксав'є у серіалі "Венздей" / Фото: instagram.com/wednesdaynetflix

Після звинувачень Персі Гайнс Вайт закрив свій акаунт в Instagram та поки що з жодними коментарями не виступав.

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