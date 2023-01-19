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Зірку серіалу "Венздей" Персі Гайнса Вайта звинуватили у зґвалтуванні – ЗМІ

Зірку серіалу "Венздей" Персі Гайнса Вайта звинуватили у зґвалтуванні – ЗМІ

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
Перегляди
1680
Час на прочитання
2 хв
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Зірку серіалу "Венздей" Персі Гайнса Вайта звинуватили у зґвалтуванні – ЗМІ

Персі Гайнс Вайт / Фото: Associated Press

Щонайменше троє дівчат поділилися історіями, як актор поглумився з них.

Зірку серіалу "Венздей", канадського актора Персі Гайнса Вайта, який зіграв Ксав'є Торпа, звинуватили у зґвалтуванні, домаганнях і надсиланні своїх оголених зображеннь та свого статевого органу дівчатам.

Щонайменше троє дівчат виступили зі звинуваченнями на адресу знаменитості і повідомили, що інциденти сталися, коли Вайту було від 17 до 20 років. Жертви домагань створили гештег #cancelpercy і за ним діляться своїми історіями.

Персі Гайнс Вайт у серіалі
Персі Гайнс Вайт у серіалі "Венздей"
Персі Гайнс Вайт зіграв Ксав'є у серіалі
Персі Гайнс Вайт зіграв Ксав'є у серіалі "Венздей" / Фото: instagram.com/wednesdaynetflix

Усі дівчата стверджують, що Вайт домагався їх, коли він навчався у середній школі у Торонто. Одна з жертв актора під ніком milkievich у Twitter поділилася, що він з друзями влаштовував вечірки, на яких запрошували, на їхню думку, "гарячих дівчат". Там їх напоювали і накурювали, аби потім зґвалтувати.

Дівчина зазначила, що на одній з таких вечірок Вайт її "атакував", коли вона була "занадто п'яна".

Ще одна дівчина розповіла, що Персі "чинив тиск і нападав на кількох її подруг, надсилав свою оголену натуру дівчатам проти їхньої волі" і називав жінок образливими іменами.

Дівчина додала, що одна з її подруг намагався звернутися зі звинуваченнями до поліції, проте його не прийняли.

Після цих історій інші дівчата також почали ділитися власними інцидентами, пов'язаними з актором: "Знати, що він зробив зі мною та іншими жінками, огидно". Інша дівчина написала: "Він дозволив те, щоб мене зґвалтували в його підвалі, і коли він зателефонував мені з цього приводу, то найбільше переймався поліцією, а не тим, чи все зі мною гаразд".

Як з'ясувалося, всі ці звинувачення можуть підтвердити свідки.  Один з сусідів Персі пригадав історії своїх подруг, які бували в гостях в актора: " Я ріс поруч із ним та його друзями, і в мене було багато подружок, які розповідали мені про жахливі речі, які вони з ними робили". "Також ходила на деякі з його вечірок і була свідком того, як кілька дівчат піднімалися нагору… Опинившись нагорі, вони час від часу замикали двері. Лише за тиждень я почула ці історії… ".

Персі Гайнс Вайт зіграв Ксав'є у серіалі
Персі Гайнс Вайт зіграв Ксав'є у серіалі "Венздей" / Фото: instagram.com/wednesdaynetflix

Після звинувачень Персі Гайнс Вайт закрив свій акаунт в Instagram та поки що з жодними коментарями не виступав.

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Дата публікації
Перегляди
1680
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