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Зірку серіалу "Всі жінки відьми" Аліссу Мілано затримали поліцейські

Зірку серіалу "Всі жінки відьми" Аліссу Мілано затримали поліцейські

Алісса Мілано протестувала біля Білого дому / instagram.com/milano_alyssa

Акторку заарештували біля Білого дома у Вашингтоні.

Зірку серіалу "Всі жінки відьми", американську акторку Аліссу Мілано затримали поліцейські.

Так, знаменитість заарештували біля Білого дому у Вашингтоні. Вона вийшла на несанкціоновану демонстрацію. Разом з іншими протестувальниками Алісса виступала проти посилення виборчого права.

Офіцер поліції попросив усіх присутніх звільнити площу. Проте, протестувальники продовжували далі відстоювати свою позицію. Після цього їх заарештували. Про це зірка повідомила у своєму Twitter.

"Мене щойно заарештували за те, що я зажадала від адміністрації Байдена і Сенату використовувати свої права, свої повноваження для захисту виборчого права. Підтримайте мене і скажіть Сенату і Білому дому, що право голосу не повинно залежати від того, де ви живете", - емоційно висловилась знаменитість

До слова, в Америці республіканці лобіюють посилення виборчого законодавства на рівні штатів.

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