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Зірку "Спіймати Кайдаша" Антоніну Хижняк забрала "швидка" просто зі знімального майданчика

Зірку "Спіймати Кайдаша" Антоніну Хижняк забрала "швидка" просто зі знімального майданчика

Антоніна Хижняк / Фото: instagram.com/tonya_actress

Артистка розповіла, що сталося.

Українську акторку Антоніну Хижняк, яка зіграла одну з головних ролей у серіалі "Спіймати Кайдаша", забрала "швидка" просто зі знімального майданчика.

Сталося це першого ж дня знімань фільму "Збори ОСББ".  Акторці стало зле, через що довелося викликати "швидку". Як виявилося, в Хижняк була підозра на апендицит, про що вона розповіла на проєкті "20:23". Врешті, все минулося лише крапельницями. На ранок хірург радив знаменитості відпочити, однак вона відмовилася та поспіхом повернулася до роботи над фільмом, де вона грає одну з ролей.

"Була підозра на апендицит, але, слава Богу, все добре. Обійшлося тільки крапельницями до шостої ранку. Потім хірург ще зробив огляд і спитав мене: "Якщо що, ми можемо написати щось, щоб ви не поїхали?" Я кажу: "Ні! Коліть все, що хочете в мене, але я маю вийти на зміну". Я б не хотіла, щоб я вилетіла з проєкту", — поділилася акторка.

Антоніна Хижняк / © instagram.com/tonya_actress
Антоніна Хижняк / Фото: instagram.com/tonya_actress

Антоніну Хижняк підтримав актор Олександр Рудинський. Він пригадав, що його колезі тоді було дійсно зле, однак вона не зізнавалась і працювала на рівні зі всіма. Наступного дня після госпіталізації акторка повернулася до знімань, ніби й нічого не сталося.

"Тоня – героїня. Вона трималась до кінця, не зізнавалася, хоча й було дуже погано, і наступного дня повернулася на майданчик", — пригадав Рудинський.

Нагадаємо, нещодавно акторка Ксенія Мішина скаржилася на проблеми зі здоров'ям. Знаменитість розповідала, яка хвороба її мучила.

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