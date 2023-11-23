Зірку стрічки "Джанґо вільний" звинуватили у секс-домаганнях: подробиці

Актор в нетверезому стані дозволив собі розпускати руки просто у ресторані.

Фанатка зірки фільмів "Нова Людина-павук 2. Висока напруга" і "Джанґо вільний" Джеймі Фокса, який декілька місяців тому втрапив у скандал з Дженніфер Еністон, звинуватила його у намаганнях її зґвалтувати.

Обвинувачка вже подала позов до суду. За її словами, 2015 року вона підійшла сфотографуватися до Фокса в одному з ресторанів Нью-Йорка. Втім, актор почав мацати її та казати про зовнішність "супермоделі", яка "гарно пахне". До того ж у заяві зазначається, що зірка був у стані алкогольного сп'яніння та дозволив собі використати фанатку для своїх потреб.

Джеймі Фокс / Фото: instagram.com/iamjamiefoxx

За словами жертви, відомий актор залишився з нею наодинці в окремій частині ресторану, а потім без згоди почав торкатися її грудей і статевих органів. Перервав процес друг жінки, який пішов на її пошуки, пише ВВС.

Минуло вісім років, проте обвинувачка переконує, що все ще страждає від "сильних емоційних переживань і посттравматичного стресового розладу". І додала, що почувається "приниженою".

Джеймі Фокс / Фото: instagram.com/iamjamiefoxx

Наразі постраждала просить грошової компенсації в актора Джеймі Фокса й власника ресторану Марка Бірнбаума, де й відбувся інцидент. На її думку, ресторатор також причетний до злочину, оскільки незадовго до сексуального нападу сидів за столиком поруч із зіркою й не відреагував на насилля.

Сам артист поки ніяк не прокоментував позов.

Нагадаємо, нещодавно ще одного артиста, американського репера Diddy звинуватили в домашньому насильстві. Його ексдівчина подала позов до суду за жорстоке поводження з нею протягом десяти років.

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