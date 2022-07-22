Зірку стрічки "Елвіс" знайшли мертвою у власній квартирі

Співачку та акторку Шонку Дукуре знайшли мертвою у її квартирі в місті Нешвілл, Теннесі, США.

Шонка Дукуре зіграла співачку Вілл Мей Торнтон на прізвисько Біг Мама у картині режисера База Лурмана "Елвіс", який не так давно вийшов у широкий прокат.

Дукуре знайшли мертвою у четвер, 21 липня, у її власній квартирі у Нешвіллі, де вона мешкала разом з двома маленькими дітьми. Їй було 44 роки.

На місці смерті поліція не знайшла ознак насильницької смерті, пише CNN. Обставини трагедії наразі з'ясовуються.

Шонка Дукуре та Баз Лурман / Фото: instagram.com/iamshonkadukureh

Шонка Дукуре та Баз Лурман / Фото: instagram.com/iamshonkadukureh

Зазначимо, що роль Вілл Мей Торнтон у біографічній картині "Елвіс" була першою великою роллю Шонки Дукуре у кіно. До стрічки вона записала саундтрек, а також знялася у кліпі виконавиці Doja Cat на трек Vegas, яка також є саундтреком до "Елвіса".

Окрім того, Дукуре виступала із Doja Cat під час музичного фестивалю Coachella у квітні.

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