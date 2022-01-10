Зірку стрічки "Іван Васильович змінює професію" Куравльова госпіталізували до лікарні

Актор перебуває в реанімації.

Відомого радянського актора Леоніда Куравльова, зірку стрічки "Іван Васильович змінює професію", госпіталізували до лікарні.

Артисту стало зле напередодні Різдва – 6 грудня. Так, йому було тяжко дихати. У лікарні Куравльову зробили тест на COVID-19, який показав позитивний результат.

Наразі Леонід В'ячеславович перебуває в реанімації. Лікарі оцінюють його стан як важкий.

Леонід Куравльов / kino-teatr.ru

"Він на кисні, адже легені уражені, під цілодобовим наглядом медиків. Сатурація нормалізувалась, температура знижена, як і тиск", - повідомило джерело виданню Starhit.

Відомо, що актор останнім часом страждав від гіпертонії.

Нагадаємо, що 2017-го року Леонід Куравльов потрапив до "бази" сайту "Миротворець" через "антиукраїнську пропаганду" та "відкриту підтримку агресивної політики Росії".

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