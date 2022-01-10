Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіРецептиАстрологіяВідеоЗдоров’яСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия
Зірку стрічки "Іван Васильович змінює професію" Куравльова госпіталізували до лікарні

Зірку стрічки "Іван Васильович змінює професію" Куравльова госпіталізували до лікарні

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Зірку стрічки "Іван Васильович змінює професію" Куравльова госпіталізували до лікарні

Леонід Куравльов / kino-teatr.ru

Актор перебуває в реанімації.

Відомого радянського актора Леоніда Куравльова, зірку стрічки "Іван Васильович змінює професію", госпіталізували до лікарні.

Артисту стало зле напередодні Різдва – 6 грудня. Так, йому було тяжко дихати. У лікарні Куравльову зробили тест на COVID-19, який показав позитивний результат.

Наразі Леонід В'ячеславович перебуває в реанімації. Лікарі оцінюють його стан як важкий.

Леонід Куравльов / © kino-teatr.ru
Леонід Куравльов / kino-teatr.ru

"Він на кисні, адже легені уражені, під цілодобовим наглядом медиків. Сатурація нормалізувалась, температура знижена, як і тиск", - повідомило джерело виданню Starhit.

Відомо, що актор останнім часом страждав від гіпертонії.

Нагадаємо, що 2017-го року Леонід Куравльов потрапив до "бази" сайту "Миротворець" через "антиукраїнську пропаганду" та "відкриту підтримку агресивної політики Росії".

Читайте також:

Наступна публікація