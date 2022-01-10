Зірку стрічки "Іван Васильович змінює професію" Куравльова госпіталізували до лікарні

Актор перебуває в реанімації.
Відомого радянського актора Леоніда Куравльова, зірку стрічки "Іван Васильович змінює професію", госпіталізували до лікарні.
Артисту стало зле напередодні Різдва – 6 грудня. Так, йому було тяжко дихати. У лікарні Куравльову зробили тест на COVID-19, який показав позитивний результат.
Наразі Леонід В'ячеславович перебуває в реанімації. Лікарі оцінюють його стан як важкий.
"Він на кисні, адже легені уражені, під цілодобовим наглядом медиків. Сатурація нормалізувалась, температура знижена, як і тиск", - повідомило джерело виданню Starhit.
Відомо, що актор останнім часом страждав від гіпертонії.
Нагадаємо, що 2017-го року Леонід Куравльов потрапив до "бази" сайту "Миротворець" через "антиукраїнську пропаганду" та "відкриту підтримку агресивної політики Росії".
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