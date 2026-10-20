Зірку "Топмоделі по-українськи" затримали в США: в якому жорстокому злочині її підозрюють

Владислава Роговенко

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Українську блогерку Владиславу Роговенко, яка була учасницею «Топмодель по-українськи» та «Від пацанки до панянки», затримали в США.

Про це повідомляє Broward County Crime Watch — приватна компанія, що оприлюднює новини про арешти й кримінальні справи в окрузі Бравард, штат Флорида. Зазначається, що Владиславу Роговенко затримали 12 жовтня. Її звинувачують у домашньому насильстві — здійсненні незаконного тілесного контакту або завданні тілесних ушкоджень. Водночас подробиці затримання блогерки не розкривають.

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На Владиславу Роговенко наклали також федеральне імміграційне затримання. Це значить, що її справу розглядає імміграційна служба та перевірятиме, чи вона легально перебуває в США чи їй загрожує депортація. З цієї причини блогерку затримали без права внесення застави.

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Владислава Колесніченко, але в дівоцтві Роговенко / © фото з соцмереж

Хто така Владислава Роговенко

Владислава Роговенко прославилась, коли спочатку взяла участь у шоу «Топмодель по-українськи», а потім «Від пацанки до панянки». Вона є доволі скандальною блогеркою і під час війни стикалась із критикою.

Зокрема, 2024 року Владислава Роговенко опинилась в базі сайту «Миротворець». Річ у тім, що після обстрілу дитячої лікарні «Охматдит», вона опублікувала заклики негайно «миритися з Росією» та критикувала владу. Українці не зрозуміли її таких вкидів та звинуватили у поширенні російських наративів.

Вже 2025 року довкола неї розгорівся новий скандал. Блогерка видала, що дала хабар у розмірі 15 тисяч доларів, аби її на той момент чоловік зміг незаконно виїхати з України. При цьому вона відкрито про це розповідала.

Нагадаємо, нещодавно американська акторка Сельма Блер шокувала витівкою на борту літака. Зірку «Білявки в законі» після приземлення одразу ж затримали поліцейські.

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