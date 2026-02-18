Зірку "Трансформерів" Шаю Лабафа заарештували поліцейські

Шая Лабаф / © Associated Press

Реклама

Відомого американського актора Шаю Лабафа, який прославився завдяки фільму "Трансформери", заарештували поліцейські.

Інцидент трапився після опівночі у вівторок, 17 лютого, про що пише TMZ. Зокрема, артист побував на фестивалі Марді Гра, що у Новому Орлеані. Він розважався в одному з барів, що у Французькому кварталі. Проте з невідомих причин персонал вивів актора із закладу.

Шая Лабаф / © Associated Press

Проте на цьому неприємності довкола Шаї Лабафа не закінчились. Актор став одним із учасників бійки. Все закінчилось приїздом медиків та поліції. Зірці Голлівуду надали першу медичну допомогу, хоча, судячи з кадрів з місця події, він не зазнав серйозних пошкоджень.

Реклама

Врешті, Шаю Лабафа заарештували. Акторові висунули два звинувачення в побитті.

Нагадаємо, нещодавно дружину українського ведучого Анатолія Анатоліча оштрафувала поліція. Шоумен обурився причиною цього і заговорив про суд.