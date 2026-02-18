ТСН у соціальних мережах

Зірку "Трансформерів" Шаю Лабафа заарештували поліцейські

Артистові висунули два звинувачення.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Шая Лабаф

Шая Лабаф / © Associated Press

Відомого американського актора Шаю Лабафа, який прославився завдяки фільму "Трансформери", заарештували поліцейські.

Інцидент трапився після опівночі у вівторок, 17 лютого, про що пише TMZ. Зокрема, артист побував на фестивалі Марді Гра, що у Новому Орлеані. Він розважався в одному з барів, що у Французькому кварталі. Проте з невідомих причин персонал вивів актора із закладу.

Шая Лабаф / © Associated Press

Шая Лабаф / © Associated Press

Проте на цьому неприємності довкола Шаї Лабафа не закінчились. Актор став одним із учасників бійки. Все закінчилось приїздом медиків та поліції. Зірці Голлівуду надали першу медичну допомогу, хоча, судячи з кадрів з місця події, він не зазнав серйозних пошкоджень.

Врешті, Шаю Лабафа заарештували. Акторові висунули два звинувачення в побитті.

