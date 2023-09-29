Зірку турецьких серіалів Седу Феттахоглу знайшли мертвою у парку після святкування 44-річчя

Не стало зірки турецьких серіалів Седи Феттахоглу. 27 вересня близько 8 ранку її тіло виявили у парку в Стамбулі в районі Бейоглу.

Зазначимо, що напередодні, 26 вересня, акторка відсвяткувала 44-й день народження. За попередніми даними, вона наклала на себе руки. Як повідомляє турецьке видання Hurriyet, Феттахоглу померла від вогнепального поранення. Випадковим свідком цього став чоловік, який проходив неподалік і почув постріл.

На місці інциденту правоохоронці знайшли рушницю з ліцензією на ім'я Феттахоглу, 7 куль у магазині та порожню гільзу. Також акторка перебувала на антидепресантах, які поліція знайшла в її сумці.

Седа Феттахоглу (по середині)

Седа Феттахоглу (ліворуч)

Седа Феттахоглу (ліворуч)

Зазначимо, що Седу Феттахоглу глядачі можуть знати, зокрема за грою у таких відомих турецьких серіалах, як "Нехай діти не чують", "Материнська магія", "Дружина прокурора" та інших.

Седа Феттахоглу

Нагадаємо, не так давно стало відомо про смерть 25-річної зірки серіалу "Ейфорія" Ангуса Клауда. Як з'ясувало слідство, причиною його смерті стало випадкове передозування наркотичними речовинами.

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