Зірку "Величного століття" Халіта Ергенча засудили до позбавлення волі

Халіт Ергенч

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Зірку популярного турецького серіалу ”Величне століття” Халіта Ергенча засудили до позбавлення волі терміном на рік, 10 місяців і 15 днів.

Суд над знаменитістю відбувся у Стамбулі. Актора звинувачували в наданні неправдивих свідчень, пише Anadolu. До слова, ще далекого 2013 року в Туреччині відбулися масові акції протесту проти вирубування дерев, які тоді переросли в антиурядові мітинги. Халіт Ергенч став фігурантом у цій справі через свого колегу за сценою Мемета Алі Алабора, який підтримав протестувальників.

Зіркою “Величного століття” зацікавилося слідство, адже він нібито мав зв'язок з Алаборою. Сам актор усе заперечував і зазначав, що їх нічого не пов'язує, а знають вони один одного лише завдяки мистецькому середовищу. Зрештою під час розслідування було виявлено, що артисти 12 разів телефонували один одному та листувалися, а їхнє спілкування особливо посилилося саме під час протестів.

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Халіт Ергенч / © instagram.com/halitergencresmi

Врешті Халіта Ергенча засудили до одного року, 10 місяців і 15 днів позбавлення волі. Щоправда, спочатку цей термін був більшим. Його зменшили через відсутність судимостей та шанобливе ставлення до слідства. Окрім того, суд також вирішив відкласти оголошення вироку, тож актор залишається на волі. Сам Халіт Ергенч зі звинуваченнями не згоден та не вважає, що дав неправдиві свідчення.

Нагадаємо, раніше скандальний продюсер-зрадник Юрій Бардаш отримав жорсткий вирок суду за підтримку війни в Україні. Суд визнав його винним за кількома статтями ККУ.