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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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809
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2 хв

Зірку "Величного століття" Озан Ґювен кинуть за ґрати на понад два роки: відома причина

Актор, який грав Рустема-пашу отримав свій вирок суду після наданих доказів жертви.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Озан Ґювен

Озан Ґювен

Зірка серіалу "Величне століття" Озан Ґювен, який зіграв підступного Рустема-пашу отримав тюремний вирок за жорстоке побиття своєї колишньої дівчини.

Як повідомляє Onedio, суд визнав Ґювена винним у домашньому насильстві. Його жертвою була ексобраниця, журналістка Деніз Булутсуз. За рішенням суду, актор має відбути два роки і три місяці за ґратами. І хоча адвокати артиста подали апеляцію, сама Булутсуз заявила, що чекає на день, коли кривдник нарешті понесе покарання.

"Я виграла і пишу це з великою радістю. У час, коли нас переконують, що захищати свої права – марно, а довіра до правосуддя зруйнована, виграти п’ятирічну боротьбу – безцінно. Я мала дві мети: відстояти себе і надихнути інших жінок не мовчати про насильство", — поділилася Деніз.

Деніз Булутсуз

Деніз Булутсуз

Нагадаємо, інцидент стався ще 2020 року. Тоді дівчина розповіла, що Ґювен вдарив її абажуром у готельному номері, і їй довелося втікати босоніж. Вона оприлюднила фото з синцями, які викликали хвилю обурення в Мережі. Сам актор свою вину заперечував.

Втім, суд визнав докази достатніми, аби винести вирок. Якщо апеляційний суд підтвердить рішення першої інстанції, Рустем-паша таки відправиться до в’язниці.

До слова, це вже не перша гучна справа, пов’язана з акторами "Величного століття". У травні цього року стало відомо, що виконавець ролі султана Сулеймана — Халіт Ергенч — також фігурує в гучному кримінальному процесі.

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