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Зірку "Володаря перснів" Вігго Мортенсена заскочили в Іспанії в футболці з гербом України
Зірка Голлівуду неодноразово висловлював свою підтримку українців та засуджував розв'язану Росією війну.
Американський актор Вігго Мортенсен, який зіграв роль Арагорна у кінотрилогії "Володар перснів", з'явився на публіці у футболці з тризубом України.
Так, артист неодноразово висловлював свою підтримку українців. Ба більше, зірка Голлівуду це робить не лише на публіці, а й повсякденному житті. Зокрема, Вігго Мортенсен перебував у відпустці в Іспанії, де зіштовхнувся з блекаутом. На залізничному вокзалі в Барселоні його заскочили журналісти видання ARA.
У Вігго Мортенсен розпитали, як той відреагував на масштабні відключення світла. Виявляється, що він мав вирушати потягом до Мадрида, але через блекаут його поїздка затрималася. Утім, актор говорить, що з розумінням до цього ставиться. Та особливу увагу глядачів привернула футболка, в якій він був одягнений. На чорному вбранні Мортенсена був зображений чималий тризуб України.
Зазначимо, зірка "Володаря перснів" від початку повномасштабної війни засуджує загарбницькі дії росіян та підтримує українців. Він неодноразово з'являвся на публіці у вбранні із зображенням герба України. Ба більше, у червні 2024 року артист приїжджав до Чернівців, де взяв участь у кінофестивалі.
Нагадаємо, голлівудський актор Шон Пенн теж активно підтримує українців. Нещодавно знаменитість приїжджав до України, де зустрівся з військовими.