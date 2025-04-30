Зірку "Володаря перснів" Вігго Мортенсена заскочили в Іспанії в футболці з гербом України

Вігго Мортенсен

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Американський актор Вігго Мортенсен, який зіграв роль Арагорна у кінотрилогії "Володар перснів", з'явився на публіці у футболці з тризубом України.

Так, артист неодноразово висловлював свою підтримку українців. Ба більше, зірка Голлівуду це робить не лише на публіці, а й повсякденному житті. Зокрема, Вігго Мортенсен перебував у відпустці в Іспанії, де зіштовхнувся з блекаутом. На залізничному вокзалі в Барселоні його заскочили журналісти видання ARA.

У Вігго Мортенсен розпитали, як той відреагував на масштабні відключення світла. Виявляється, що він мав вирушати потягом до Мадрида, але через блекаут його поїздка затрималася. Утім, актор говорить, що з розумінням до цього ставиться. Та особливу увагу глядачів привернула футболка, в якій він був одягнений. На чорному вбранні Мортенсена був зображений чималий тризуб України.

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Вігго Мортенсен у футболці з гербом України

Зазначимо, зірка "Володаря перснів" від початку повномасштабної війни засуджує загарбницькі дії росіян та підтримує українців. Він неодноразово з'являвся на публіці у вбранні із зображенням герба України. Ба більше, у червні 2024 року артист приїжджав до Чернівців, де взяв участь у кінофестивалі.

Нагадаємо, голлівудський актор Шон Пенн теж активно підтримує українців. Нещодавно знаменитість приїжджав до України, де зустрівся з військовими.