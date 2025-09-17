Зірку "Євробачення" визнали винним у сексуальних домаганнях

Slimane / © Associated Press

Зірку міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення" Slimane, який 2024 року представляв Францію, визнали винним у сексуальних домаганнях.

Ще торік у жовтні учасник технічної команди артиста подав на нього до суду. Чоловік стверджував, що виконавець нібито притискав його до стіни і робив натяки на інтим. Після його відмов, Slimane лиш затягнув працівника до гримерки. Чоловік стверджував, що йому тоді вдалося вислизнути від співака. Також Slimane нібито надсилав йому повідомлення сексуального характеру з натяком на інтим.

Врешті, від жовтня 2024 року тривало слідство. І ось 16 вересня суд у Франції нарешті виніс вирок. Slimane визнали винним у тому, що той таки дійсно надсилав повідомлення сексуального характеру та наполягав на інтимі. Інші ймовірні злочини артиста доведені не були, тож справу закрили. Що ж стосується покарання, то співака оштрафували на 10 тисяч євро, пише leparisien.

Slimane / © Associated Press

Зазначимо, Slimane брав участь у "Євробаченні-2024". Артист із піснею Mon Amour представляв Франції. На конкурсі співакові вдалося посісти четверте місце.

Нагадаємо, нещодавно колишня дівчина українського блогера Івангая звинуватила його в зґвалтуванні. Російська блогерка Мар'яна Ро заявила, що він примусив її до інтиму, коли їй було всього 14 років.