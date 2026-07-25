Зірки без макіяжу: який вигляд мають Білик, Могилевська, Сумська та інші без косметики

Ірина Білик Ольга Сумська та Наталія Могилевська

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Українські зірки сяють на сцені в яскравих образах та з професійним макіяжем.

Однак у повсякденному житті знаменитості не цураються показувати свою природну красу. Зокрема, вони публікують фото, на яких постають без декоративної косметики, діляться секретами догляду за шкірою та розкривають, що їм допомагає підтримувати молодість.

Редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку про те, який вигляд мають українські зірки без макіяжу. Пропонуємо порівняти фото знаменитостей з та без косметики.

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Наталія Могилевська

Артистці часто закидають, що вона, мовляв, зловживає фільтрами, що роблять обличчя молодшим. Однак сама ж виконавиця запевняє, що не цурається вікових змін та не приховує зморшки. Співачка навіть демонструвала своє фото, яке робила вранці одразу після пробудження. Також Наталія Могилевська переконана, що молодість необхідно підтримувати зсередини, тож правильно харчується, займається спортом, медитує та не пропускає щоденний догляд.

Наталія Могилевська з та без макіяжу / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Ольга Сумська

Акторка грає на сцені з яскравим макіяжем. Однак у повсякденному житті вона доволі часто від нього відмовляється та демонструє свою природну красу. До речі, артистка часто дивує прихильників молодим виглядом. Ольга Сумська говорить, що головний секрет її краси — це турбота про себе та регулярний догляд.

Ольга Сумська без та з макіяжем

Тіна Кароль

Червона помада — візитівка Тіни Кароль. Однак це лише на сцені. У повсякденному житті артистка доволі часто постає без макіяжу. Секрет краси виконавиці доволі простий — повноцінний сон, здорове харчування та спорт. За шкірою обличчя артистка доглядає разом із косметологом.

Тіна Кароль без та з макіяжем

Ірина Білик

Співачку рідко можна помітити без косметики. На сцені вона сяє з яскравим макіяжем, а вдома віддає перевагу повсякденному. Проте вкрай рідко Ірина Білик ділиться й чесними світлинами. Артистка підтримує молодість за допомогою косметологів, а також робить вдома різноманітні маски, які відновлюють шкіру обличчя.

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Ірина Білик без та з макіяжем

Оля Полякова

Артистка теж доволі часто показує себе без макіяжу. Виконавиця демонструє свою природну красу, а також ділиться секретами догляду. Секрет краси співачки — доглядові процедури, особливо знаменитість полюбляє різноманітні засоби для шкіри, та правильне харчування.

Оля Полякова без та з макіяжем

Леся Нікітюк

Глядачі звикли бачити Лесю Нікітюк на телеекранах з яскравим макіяжем. Але у своїх соцмережах вона доволі часто постає без косметики. Ведуча підтримує молодий вигляд за допомогою щоденних процедур.

Леся Нікітюк без та з макіяжем

Лілія Ребрик

Лілія Ребрик часто постає з яскравим макіяжем, але й не соромиться показатися без нього. Знаменитість не надто багато часу приділяє догляду, але головне, що робить це регулярно.

Лілія Ребрик без та з макіяжем

Надя Дорофєєва

Артистка полюбляє робити яскраві макіяжі, доволі часто вона сама з цим експериментує. Однак і природну красу співачка теж часто демонструє. Надя Дорофєєва підтримує молодий вигляд обличчя завдяки ретельному очищенню шкіри, зволожувальним засобом та водяному балансу.

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Надя Дорофєєа без та з макіяжем

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