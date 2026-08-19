Гайден Панеттьєрі та Мішель Трахтенберг / © Associated Press

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У неділю, 16 серпня, шоубізнес сколихнула новина про раптову смерть американської акторки Гайден Панеттьєрі, яка померла у віці 36 років.

Життя артистки обірвалося досить рано. Та вона не є єдина зірка Голлівуду, які покинули світ у досить ранньому віці. Редакція сайту ТСН.ua пропонує пригадати знаменитостей, які пішли з життя занадто рано. Одні померли внаслідок проблем зі здоров’ям, інші — через трагічні інциденти.

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Гайден Панеттьєрі

16 серпня цього року світовий шоубізнес сколихнула новина про раптову смерть американської акторки Гайден Панеттьєрі, яка була колишньою нареченою українського боксера Володимира Кличка. Життя артистки обірвалося у віці 36 років. Наразі причина смерть Гайден Панеттьєрі лишається невідомою, хоч вже й був проведений розтин тіла. Поліція продовжує розслідувати справу.

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Гайден Панеттьєрі / © Associated Press

Гіт Леджер

Життя австралійського актора трагічно обірвалося 22 січня 2008 року. На момент смерті Гіту Леджеру було всього 28 років. Незадовго до фатального дня актор переживав сумні події в житті, що призвели до депресії. Свій біль він заглушав алкоголем та антидепресантами. Врешті, 22 січня 2008 року тіло актора виявили без ознак життя у готельному номері. Офіційна причина смерті — фатальний вплив на організм суміші з шести одночасно прийнятих лікарських препаратів.

Гіт Леджер / © Associated Press

Мішель Трахтенберг

Американська акторка Мішель Трахтенберг, яка найбільш відома за роллю Дон Саммерс у серіалі «Баффі — переможниця вампірів», померла 26 лютого 2025 року. Життя артистки обірвалося у віці 39 років. Точну причину смерті акторки не встановили, оскільки її родина з релігійних переконань відмовилась від розтину. Однак судмедексперти провели токсикологічну експертизу. Вважається, що Мішель Трахтенберг померла від ускладнень, що були викликані цукровим діабетом.

Мішель Трахтенберг / © Associated Press

Пол Вокер

Американський актор Пол Вокер трагічно загинув 30 листопада 2013 року. Життя артиста обірвалося у віці 40 років внаслідок моторошної ДТП. Аварія сталась, коли Пол Вокер разом зі своїм приятелем повертались із благодійного заходу. Чоловіки їхали в спорткарі, за кермом якого був друг актора. Водій значно перевищив допустимий ліміт швидкості, не впорався з керуванням, внаслідок чого авто зазнало безліч ударів, майже розкололось навпіл та спалахнуло. Друг Пола Вокера загинув одразу ж від отриманих травм, а сам актор — від опіків.

Пол Вокер / © Associated Press

Бріттані Мерфі

Американська акторка Бріттані Мерфі померла 20 грудня 2009 року. На момент смерті артистці було 32 роки. Того фатального дня Бріттані Мерфі знепритомніла у ванній кімнаті власного будинку. Акторку доставили до медичного центру, однак там її життя обірвалося внаслідок зупинки серця. Після розтину з’ясувалось, що основною причиною смерті стала пневмонія, ускладнена залізодефіцитною анемією та впливом кількох лікарських препаратів.

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Бріттані Мерфі / © Associated Press

Брендон Лі

Американський актор Брендон Лі трагічно загинув 31 березня 1993 року. На момент смерті артистові було всього 28 років. Брендон Лі загинув внаслідок нещасного випадку під час знімань фільму «Ворон». На знімальному майданчику відтворювали сцену з пострілом, але у зброї застрягла куля від попереднього реквізиту, внаслідок чого актор отримав вогнепальне поранення. Лікарі намагались врятували життя зірки Голлівуду, але не змогли нічого вдіяти.

Брендон Лі / © Associated Press

Дейві Чейз

Дейві Чейз — американська акторка, яка стала відомою завдяки ролі у фільмі жахів «Дзвінок». У стрічці вона зіграла головну антагоністку Самару Морган. Життя артистки обірвалося 16 червня цього року. Дейві було всього 35 років. Акторка померла у лікарні, куди вона потрапила з бактеріальним менінгітом та інфекцією крові. Спочатку вважалось, що це й стало причиною смерті. Згодом з’ясувалось, що артистка померла через СНІД.

Дейві Чейз / © Associated Press

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